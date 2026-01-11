Cañizares: "El Valencia es un esperpento; es para morirse"

Santi Cañizares, leyenda del Valencia CF (con lona en la fachada de Mestalla), es uno de los pocos exjugadores del club que se muestra siempre que puede muy crítico con la situación que vive el club valencianista, en posiciones de descenso a segunda división y con números paupérrimos a la conclusión de la primera vuelta.

El exguardameta internacional explotó ayer durante la retransmisión del encuentro Valencia-Elche, en la cadena Cope. Cañizares señalaba, con empate a cero en el marcador, que en el “peor partido que le he visto al Elche en lo que va de temporada, estamos 0-0 y aquí no pasa nada, y esto es para morirse”.

El comentarista aseguraba que “no estoy dispuesto a aceptar esta situación” mientras en el campo “hay 44.000 personas, así como una masa social como la del Valencia que no puede consentir esto”. Cañizares centró sus críticas en la pasividad de la afición. “Podría ir contra los políticas, contra el causante de esta situación, Amadeo Salvo que vendió el club, o contra Peter Lim, que es un ignorante arrogante, pero la gente que va al campo no puede consentir esto, tienes que prepararte o movilizarte y no consientas esto”, proclamó.

El enfermo está muerto

El excapitán del Valencia dijo que el “enfermo ya está muerto" y que la categoría "ya la hemos perdido, estemos en primera o en segunda, y ahora lo que hay que hacer es recuperarla, que esto es el Valencia CF, no es un club normal, es el Valencia”, proclamó. Así, siguió apelando a los aficionados para echar a Peter Lim: “Te cobran una pasta por una abono, representas a una entidad que es la leche y no puedes estar tranquilo viendo este esperpento”.