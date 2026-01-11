Corberán también pierde a Thierry

Este sábado volvió a ser un día de malas noticias para el Valencia CF. Además del empate en casa en el derbi autonómico contra el Elche, otro reparto de puntos con sabor a derrota, el conjunto de Carlos Corberán tuvo que lamentar la lesión de Thierry, que se vio obligado a retirarse del terreno de juego antes de tiempo.

Este domingo, el club ha emitido un comunicado oficial a través de sus canales oficiales, confirmando la lesión y la baja del futbolista, aunque sin especificar plazos para su recuperación.

Comunicado oficial

Tras las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Thierry Rendall, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido de este sábado frente al Elche CF.

El lateral valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.

Se trata de la primera lesión muscular seria de Thierry desde que hace algunos meses se recuperara de una grave lesión de rodilla que le hizo perderse casi toda la temporada 2024/25.

Turno para Foulquier en su peor momento

La lesión muscular le obligará a Thierry a perderse varios partidos, por lo que Foulquier tendrá que volver a asumir galones en el lateral diestro. Lo hará en el que seguramente sea su peor momento como jugador del Valencia, más discutido que nunca por la afición.

Este sábado, durante el partido frente al Elche, el veterano jugador de Guadalupe fue uno de los más señalados por la grada de Mestalla, recibiendo pitos y reproches en varias acciones.