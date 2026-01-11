Ciclocross
Felipe Orts y Sofía Rodríguez, doblete valenciano en el Campeonato de España de Ciclocross
El de La Vija Joiosa logra su octavo título y se convierte en el más laureado de la historia del ciclocross español
La ciclista de Ontinyent revalidó su título de campeona de Esapaña en Tarancón
El Campeonato de España de Ciclocross 2026 ha llegado a su final este domingo 11 de enero en Tarancón con una jornada para la historia en la que el alicantino Felipe Orts se ha convertido en el ciclocrossista nacional con más títulos de campeón de España, superando a otra leyenda como Aida Nuño, con siete títulos en su haber. La ciclista de Ontinyent, Sofía Rodríguez ha conquistado su segundo título nacional consecutivo, mientras que Lorena Patiño se ha adjudicado el triunfo sub23 y Benjamín Noval y Mirari Gotxi las victorias en categoría júnior.
Un circuito espectacular
Un circuito de la Ermita de la Virgen de Riánsares repleto de público ha podido vibrar con una nueva espectacular carrera de un Felipe Orts (Ridley) que, pese a cometer un error en la salida, no dio opción a sus rivales imponiendo su fortísimo ritmo ya desde el primer giro. El alicantino ha ido clavando sus tiempos vuelta a vuelta para entrar en meta en solitario con una rotunda ventaja sobre sus perseguidores, coronándose campeón de España élite por 8ª vez consecutiva, un nuevo hito para el mejor ciclocrossista español de siempre. Por detrás, Kevin Suárez (Nesta) y Mario Junquera (Unicaja) han mantenido una bonita batalla por el subcampeonato, con Suárez yendo claramente de menos a más para remontar al asturiano y consolidarse como la segunda gran referencia nacional. Junquera ha ocupado finalmente el tercer cajón del podio.
Sofía Rodríguez superó a Lucía González
En la carrera femenina hemos podido presenciar como en las últimas ediciones un bonito duelo entre Sofía Rodríguez y Lucía González (Nesta), que buscaba su séptimo título nacional. Durante los primeros giros las ciclistas del Nesta han contado también con la compañía de una gran Sara Cueto (Unicaja), a la que han soltado después para jugarse entre ellas la victoria. Rodríguez, la vigente campeona, ha asestado en la última vuelta el golpe definitivo a González, soltándola para entrar en meta en solitario obteniendo así su segundo título élite. González ha ocupado el segundo cajón del podio y Cueto el tercero. Paula Blasi, uno de los grandes alicientes de la carrera, ha competido a un enorme nivel para terminar en quinta posición.
