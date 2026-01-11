Almgren y McColgan baten los récords de Europa de 10K en Valencia y Mechaal el de España
Said Mechaal dio la sorpresa y estableció un nuevo récord de España con 27:21, 20 segundo menos que la actual marca
El sueco Andreas Almgren, con un tiempo oficial de 26:45, y la escocesa Eilish McColgan, con de 30:08, batieron este domingo los récords de Europa en la '10K Valencia Ibercaja by Kiprun', una prueba en la que, además, Said Mechaal estableció también una nueva mejor marca española, al parar el crono en 27:21 y rebajar la marca en casi veinte segundos
Almgren, que fue el ganador de la prueba, superó la mejor marca continental que él mismo había logrado hace un año en esta misma carrera, en la que cruzó la meta en 26:52. El sueco mejoró en ocho segundos un registro que durante estos doce meses ningún otro europeo había podido lograr y que le convirtió en el primero del continente en bajar de los 27 minutos.
McColgan hizo que el récord continental que la belga Jana Van Lent estableció el pasado 4 de enero en Niza (Francia) al detener el reloj en 30:10 tuviera solo una vigencia de siete días. La escocesa logró correr por las calles de Valencia dos segundos más rápido, según los tiempos ofrecido por la organización.
Nuevo récord de España
Por su parte, Said Mechaal dio la sorpresa y estableció un nuevo récord de España, un hito que no estaba en las previsiones de la organización de la prueba. El corredor de origen marroquí, hermano de Adel Mechaal, consiguió rebajar en veinte segundos los 27:41 que había conseguido hace un año en esta cita Ilias Filfa.
En cambio, la palentina Marta García, con sus 31:17, no logró rebajar los 31:11 que firmó Carla Gallardo en Laredo hace unos meses y que continúa como el mejor crono de una atleta española en una prueba de diez mil metros en ruta.
La prueba femenina la ganó la keniata Brenda Jepchirchir, que fue la mujer más rápida en completar la distancia en València al hacerlo en 29:25, lejos de los 28:46 que en este mismo trazado logró Agnes Jebet en 2024 y que se mantiene como récord del mundo.
Más de 18.000 personas
La carrera, que celebró su décimo octava edición, contó con la participación de dieciséis mil atletas populares, el tope de la prueba, para los que la organización preparó dieciséis salidas escalonadas para facilitar la fluidez.Además, previamente se celebró una primera carrera de cinco kilómetros, para la que igualmente se agotaron los dorsales puestos a la venta, dos mil en este caso.
