Luís Castro: “Si no creyera en la permanencia no estaría aquí”

El entrenador del Levante, Luís Castro, reconoció que su creencia en la permanencia es total a pesar del empate ante el Espanyol de este domingo y que si no lo pensara no habría firmado por el conjunto ‘granota’.

“Si no creyera en la permanencia no estaría aquí. Antes del primer partido ya lo creía y ahora estamos mejor. El camino es muy largo, pero lo vamos a hacer y creo que es posible”, destacó Castro en rueda de prensa.

Sobre el partido, Castro valoró positivamente la imagen ofensiva de su equipo: “Queríamos ganar y lo hemos intentado. Hemos tenido muchas oportunidades y no hay muchos equipos que tengan tantas oportunidades claras ante un rival como el Espanyol”.

Levante UD 1 - RCD Espanyol 1 / Eduardo Ripoll

El entrenador portugués restó importancia a la sustitución de Carlos Álvarez: “Es un jugador que hace cosas diferentes, pero no es más importante que el club ni que otros jugadores. A veces cambiaremos a unos y a veces, a otros. Dependerá de lo que necesitemos en el partido”.

Preguntado por los fichajes de invierno, Castro reconoció que el Levante está “atento al mercado”. “No hay una posición en la que estemos mal. Tenemos mucha calidad y somos capaces de conseguir el objetivo, pero estamos atentos al mercado. Si hay una oportunidad de que venga un jugador, la aprovecharemos como hemos hecho con Paco Cortés”, concluyó.