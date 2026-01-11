El Valencia Basket se da un festín en casa a costa del Perfumerías Avenida

El Valencia Basket logró en el Roig Arena una imporante victoria ante uno de sus rivales históricos, el Perfumerías Avenida al que superó con contundencia por 81-54. Un triunfo que permite a los de Rubén Burgos mantenerse en la lucha por alcanzar a Spar Girona y Casademont Zaragoza en lo alto de la clasificación de la Liga F Endesa. Un triunfo que también da confianza de cara a la reanudación de la Euroliga el próximo miércoles también en el Roig Arena ante el Reyer Venezia.

Una de las noticias positivas para el Valencia Basket era la entrada en la cancha de Raquel Carrera que tras muchas semanas ausente a causa de una lesión en la rodilla, reaparecía en el Roig Arena.

Primeras ventajas para el Valencia Basket

Buenavida estrenaba el partido con la primera canasta. Las taronja salían enchufadas en ataque y así lo demostraban Anderson y Fiebich con sendos triles (8-2 min. 2). El festival de triples lo conituaba Buenavida. El ataque taronja fluía con alegría y eso se traducía en un buen porcentaje de acierto. La valenciana Anna Montañana, al frente del banquillo salmantino, pedía tiempo con 10-4 para las locales en el marcador. El parón enfriaba un tanto el juego taronja y relanzaba a Perfumerías que con un 0-4 se acercaba 10-8.

El Valencia Basket buscaba también otras opciones además del tiro exterior y ahí aparecía Awa Fam en la zona que aprovechaba un 2+1 tras asistencia de Anderson para romper la momentánea sequía taronja. Salamanca resistía y lograba empatar a 13 el marcador.

Las de Rubén Burgos, con una buena defensa y recuperando balones firmaba un 6-0 que con el que recuperaban el mando del partido. Un triple de Illana Martín en el últimos egundo del primer cuarto cerraba el primer acto con 21-16.

Segundo cuarto

El segundo cuarto empezaba con intensidad, con Perfumerías deciddio a no dejar que creciese la ventaja taronja. Illana Martín lideraba a las salmantinas para apretar el marcador. Abdelkarder con un triple mantenía la delantera simbólica con un triple pero el partido discurría ahora por la senda de la igualdad. Con 24-23 Rubén Burgos pedía tiempo muerto para tratar de devolver la hegemonía en el juego a su equipo. La igualada a 24 sin embargo, no tardaba en llegar. Eso sí, el Valencia Basket impedía que Perfumerías s pusiese por delante. Las taronja, lideradas con una gran Fiebich recuperaban la venajta 32-26 gracias también a un gran trabajo en defensa. Sólo faltaba cerrar mejor el rebote defensivo que daba demasiadas opciones a Perfumerías.

El Valencia Basket, muy concentrado y con una gran defensa lograba irse al descanso con 37-28 y buenas sensaciones para afrontar la segunda parte.

Despegue definitivo tras el descanso

El Valencia Basket, muy biend dirigido por Anderson, salía lanzado tras el paso por los vestuarios. El alto ritmo, la buena circulación del balón y el trabajo defensivo daban frutos. Las taronja se escapaban en el marcador (48-33 min. 24). Perfumerías tenía ahora muchos problemas para contener a las taronja en defensa y sobre todo para encontrar buenas opciones de tiro. La afición disfrutaba en las gradas. Fiebich, con un triple ponía el 51-33 en el marcador. La máquina taronja funcionaba a pleno rendimiento. Abdelkarder con otro triple rompíala barrera de los 20 puntos: 54-33. El Valencia Basket cerraba ahora mucho mejor el rebote defensivo que en la primera parte y eso limitaba mucho las opciones en ataque de su rival. Además, las taronja recuperaban el acierto en el triple. Lekovic también soltaba la muñeca. El Valencia Basket imponía su ley. Con una renta contundente de 20 puntos (59-39) acababa el tercer cuarto.

Superioridad total del Valencia Basket