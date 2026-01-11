El Valencia sondea a Amenda como central
El futbolista de 22 años pertenece al Eintracht de Frankfurt
El Valencia CF está en plena operación central. La dirección deportiva rastrea las ligas europeas en busca de un futbolista para reforzar el centro de la zaga, debilitada tras la lesión de Mouctar Diakhaby, que se perderá lo que resta de temporada.
El propio entrenador Carlos Corberán reconocía el pasado viernes que hay que "reforzar la plantilla", una situación que pasa por "traer jugadores y no por dar bajas". En este sentido, ha reconocido que "es necesario un central" y que tras que luego "el mercado te va diciendo qué requieres".
Peinan la Bundesliga
Y uno de los jugadores que suena para llegar al Valencia es Aurèle Amenda, tal como ha avanzado Tribuna Deportiva. Se trata de un central suizo de 22 años, propiedad del de Eintracht de Frankfurt alemán. El jugador tan solo ha disputado 243 minutos repartidos en siete encuentros de la Bundesliga, donde ha cometido tres faltas y ha visto dos cartulinas amarillas.
El jugador, de 1,94 metros, llegó al club alemán procedente del Young Boys en enero de 2024 por 9,5 millones de euros aunque se quedó a préstamo en el equipo suizo hasta final de esa temporada. Este curso ya forma parte de la primera plantilla del Eintracht aunque con poco protagonismo.
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
- Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
- Todo listo para un parque de multiaventura en la Sierra Calderona
- La nieve tiñe de blanco puntos del interior de la Comunitat Valenciana antes de un fin de semana de sol
- Denuncian una nueva estafa bancaria a través del móvil: 'Operación por 2.980 euros aceptada
- Un derrumbe en una vivienda de Quart de Poblet obliga a desalojar a seis personas