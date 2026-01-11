El Valencia sondea a Amenda como central

El Valencia CF está en plena operación central. La dirección deportiva rastrea las ligas europeas en busca de un futbolista para reforzar el centro de la zaga, debilitada tras la lesión de Mouctar Diakhaby, que se perderá lo que resta de temporada.

El propio entrenador Carlos Corberán reconocía el pasado viernes que hay que "reforzar la plantilla", una situación que pasa por "traer jugadores y no por dar bajas". En este sentido, ha reconocido que "es necesario un central" y que tras que luego "el mercado te va diciendo qué requieres".

Peinan la Bundesliga

Y uno de los jugadores que suena para llegar al Valencia es Aurèle Amenda, tal como ha avanzado Tribuna Deportiva. Se trata de un central suizo de 22 años, propiedad del de Eintracht de Frankfurt alemán. El jugador tan solo ha disputado 243 minutos repartidos en siete encuentros de la Bundesliga, donde ha cometido tres faltas y ha visto dos cartulinas amarillas.

El jugador, de 1,94 metros, llegó al club alemán procedente del Young Boys en enero de 2024 por 9,5 millones de euros aunque se quedó a préstamo en el equipo suizo hasta final de esa temporada. Este curso ya forma parte de la primera plantilla del Eintracht aunque con poco protagonismo.