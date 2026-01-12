El Valencia ficha a Andreas Pieri, perla del fútbol chipriota que estaba seguida por clubes de media Europa

El Valencia CF tiene mucho trabajo por hacer en los despachos. Las tareas pendientes del verano han ido tomando forma y la llegada de Umar Sadiq es fruto de estas. Ahora queda cerrar cuanto antes la incorporación de un central de garantías que supla la baja de larga duración de Mouctar Diakhaby. No llegó en agosto, pero lo hará en enero.

Otro que va a llegar es Andreas Pieri. Se trata de una joven perla del fútbol europeo que ya despunta en Chipre. Con sólo 15 años ya es internacional sub-17 y juega con la categoría sub-19 en el Agia Napa de su país. Este martes 13 de enero cumplirá 16 años y pasará a engrosar la lista de talentos de la Academia del Valencia CF según publica el diario chipriota 'Kerkida'. Se trata de un centrocampista ofensivo que ya estuvo a prueba en Paterna este verano durante cerca de un mes.

Andreas Pieri, hasta 2028

Tras llegar a un acuerdo entre clubes, por la que los chipriotas recibirán cierta contraprestación económica, el joven talento emprendió su viaje a Valencia, donde ya se encuentra. Firmará, según publica Salva Gomis, hasta junio de 2028. Se une inicialmente al juvenil, aunque con vistas a un pronto salto al Valencia Mestalla de Angulo.