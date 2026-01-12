Obligados a reaccionar ante el Zaragoza

Sexto partido en once días. El calendario no da un respiro al Valencia Basket, que recibe este lunes en el Roig Arena al Casademont Zaragoza (20:30), en un partido que fue aplazado el 14 de diciembre debido a una alerta roja por fuertes lluvias.

Un duelo que no le llega a los taronja en su mejor momento después de encadenar dos derrotas consecutivas ante el Mónaco y el Unicaja, en dos partidos en los que el Valencia BC acusó ya el cansancio acumulado, con tres partidos del máximo nivel por semana, sin apenas margen para entrenar ni descansar, a excepción de los jugadores que entraron en las rotaciones en algún partido.

Los de Pedro Martínez buscan también un triunfo que le acercaría de manera casi definitiva a la condición de cabeza de serie para el sorteo de la Copa del Rey, en la que serán anfitriones al jugarse en el Roig Arena las dos próximas ediciones. Y todo con la plantilla al completo una vez más, por lo que deberá hacer tres descartes antes del partido.

Por su parte, la posibilidad de ver a una leyenda taronja como Bojan Dubljevic como rival en el Roig Arena se desvanece de momento, ya que el montenegrino es baja por una fractura en un dedo de la mano izquierda. Una ausencia que se sumará a la de su compañero Khalifa Koumadje por un esguince de ligamento interno en una rodilla.

Matt Costello, entrando a canasta en el partido ante el Unicaja. / Eduardo Ripoll

Sin opción de liderato

Por otra parte, tras el tropiezo ante el Unicaja, el Valencia Basket no tendrá opción de alcanzar al Real Madrid al frente de la clasificación, ya que el conjunto blanco ganó este domingo con sufrimiento en su visita al MoraBanc Andorra por 85-90 y saca dos victorias a los taronja a falta del partido de este lunes. Además, deberán ganar para no ver cómo el Barcelona les empata en la clasificación, ya con 11 victorias también.

Maratón de partidos

Los de Pedro Martínez comenzaron el 2026 con un triunfo en la cancha del Surne Bilbao Basket por 72-116 el 2 de enero, luego el cuadro taronja se impuso en el Roig Arena al Baxi Manresa por 103-76 el 4 de enero, viajó a Belgrado para sacar el triunfo en la Aleksandar Nikolic Hall ante el Estrella Roja por 89-106 el 6 de enero, cayó en casa ante el AS Monaco por 92-101 el jueves 8 de enero y perdió de nuevo ante Unicaja por 70-76 el sábado 10 de enero. Un maratón de partidos que preceden al de este lunes y que hacen que los taronja no lleguen en su mejor momento de forma físico por el cansancio acumulado.

El equipo que más anota de tres ante el que más anota de dos

El partido enfrenta a dos de los equipos más anotadores del campeonato (Valencia Basket es el que más anota con 94,6 puntos mientras que el Casademont Zaragoza es sexto con 88,3 puntos) aunque tienen estilos distintos para llegar a esas altas anotaciones. El equipo taronja es el que más triples mete (11,57) con el segundo mejor porcentaje de eficacia (36,08%). El conjunto aragonés es el que más canastas de dos mete (22,79), con el quinto mejor porcentaje (56,26%, unas décimas peor que el del Valencia Basket, que es cuarto con 56,57%). Otro de los aspectos a controlar será el de los viajes al tiro libre.

Kameron Taylor, en el último encuentro de Liga Endesa. / Eduardo Ripoll

El Casademont Zaragoza es el equipo que más faltas recibe (24,93) y el que segundo que más tiros libres mete (20,86). Aunque el Valencia Basket es el tercer mejor de la acb en su eficacia de tiros de campo (55,4%), la defensa del Unicaja le dejó en su peor anotación del curso (70) y en su peor registro en eficacia de tiro con un 41,3%. Y pese a este último desempeño ofensivo, sigue liderando la Liga Endesa en también en valoración (112,71), rebotes ofensivos (13,79), asistencias (21), mates (4,36) y eficiencia ofensiva (1,19 puntos por posesión).

Factor Yusta

El alero Santi Yusta llega a este partido como el jugador nacional más valorado y el segundo mejor de la Liga Endesa con 20,3 créditos por partido. Unos números que consigue siendo el segundo máximo anotador de la acb (17,9 puntos) con un 65,9% en tiros de dos, siendo el tercero que más tiros libres mete (5,6) y el segundo que más faltas recibe (6,1). En solo catorce partidos ya ha anotado casi un 70% de los puntos que consiguió la temporada pasada y ha hecho el 82% de la valoración que logró el curso pasado en 34 choques. El internacional español añade 4,1 rebotes, 2,1 asistencias y 1,3 recuperaciones siendo el quinto que más juega en la acb (26:44 minutos).