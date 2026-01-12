La triste realidad del Valencia: Otra vez en los peores números de su historia

Lo normal hubiera sido aprender de la temporada pasada y hacer todo lo posible para que el Valencia CF no vuelva a verse en una situación tan dramática como la que es ocupar puestos de descenso al término de la primera vuelta de Liga. Pero la propiedad, de la mano de la directiva, parece tener otros planes. También los jugadores y el cuerpo técnico, que hasta ahora no han demostrado estar a la altura de las circunstancias esta temporada. El resultado es, por segunda temporada consecutiva, un Valencia en descenso tras 19 jornadas y obligado a remontar en el segundo ecuador del curso para evitar la debacle.

Y es que el conjunto de Carlos Corberán apenas ha sumado 17 puntos en la primera vuelta. Son cuatro más que el catastrófico curso anterior a estas alturas, pero no deja de ser un registro pésimo y un ritmo de puntuación incompatible con la salvación. De hecho, son datos que vuelven a situar al actual Valencia entre los peores de la historia, y es que se trata de la tercera peor primera vuelta del club blanquinegro en sus 106 años, superando únicamente a la pasada campaña y a la de 1982/1983.

Una victoria en los últimos 14 partidos

La dinámica es cada vez más preocupante y ya se alarga hasta los seis partidos consecutivos sin conocer la victoria. La última vez que el conjunto de Carlos Corberán sumó los tres puntos fue en el derbi valenciano disputado en Mestalla ante el Levante el 21 de noviembre. Antes también estuvo siete partidos seguidos encadenando malos resultados, y es que esa victoria ante los granotas es la única que ha sumado el Valencia en los últimos 14 partidos. Números que, por supuestos, le han arrastrado al descenso.

Obligados a acelerar, y mucho, el ritmo

17 puntos en la primera mitad de Liga es un ritmo totalmente insuficiente para optar a la salvación. En caso de repetir el balance de resultados en la segunda vuelta, el Valencia acabaría LaLiga con 34 puntos, perdiendo casi con total seguridad la categoría. Eso, por tanto, obliga al Valencia a subir el ritmo de puntos, y no precisamente poco.

Valencia. VLC SPD. Partido valencia - Elche / M. A. Montesinos

Como mínimo, el cuadro valencianista debería sumar 23 para llegar a los 40 que suelen pedir para lograr la permanencia, aunque el curso pasado el Leganés perdió la categoría con esas cifras.

En busca del punto de inflexión

La temporada pasada el punto de inflexión para el Valencia fue claro: la llegada de Carlos Corberán y su cuerpo técnico. El técnico de Cheste le dio vida a un equipo que parecía muerto y convirtió números de descenso en números europeos. Esta campaña un cambio de entrenador se antoja más complicado, al menos de momento, y el Valencia debe encontrar otro punto de inflexión que cambie radicalmente la dinámica.