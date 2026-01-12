El Valencia Basket vuelve a activar el modo rodillo

El Roig Arena volvió a disfrutar de la mejor versión del Valencia Basket. Las dos últimas derrotas y el cansancio acumulado invitaban a la prudencia ante el que era el sexto partido en once días, pero los taronja tomaron el mando del partido desde el inicio y acabaron dando otra exhibición llegando hasta el 115-73 , con la segunda máxima anotación de esta temporada tras la del Bilbao, en la que llegaron a 116. Una victoria coral en la que todos sumaron y en la que hasta ocho jugadores superaron los dobles dígitos de valoración.

Pedro Martínez recuperaba a Neal Sako y a Josep Puerto respecto al partido ante el Unicaja, pero ninguno entraba en un quinteto inicial formado por De Larrea, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. Los descartes en esta ocasión eran Isaac Nogués, Yankuba Sima y Darius Thompson, uno de los jugadores con más cansancio acumulado.

De Larrea, en su vuelta a la titularidad, anotaba dos triples en menos de un minuto para abrir el marcador y cerraba también con un tiro libre un primer parcial que llegó a ser de 14-3, con puntos de los interiores Reuvers, Pradilla y Costello, quien entró antes de los dos minutos por el primero, con molestias en el tobillo. Los taronja aprovechaban su superioridad bajo el aro ante un Zaragoza que, Sin Dubljevic, salía sin un 'cinco' puro al Roig Arena.

Matt Costello, en el partido aplazado ante el Casademont Zaragoza. / Fernando Bustamante

La diferencia se mantenía en los siguientes minutos con un intercambio de canastas en el que Puerto y Costello sumaban de tres tras una canasta de Key. Con el taronja cedido al Zaragoza Joel Soriano en pista, los visitantes recortaron diferencias antes del final del primer cuarto, empujados también por Santi Yusta. Pero un nuevo triple de Montero y dos canastas de Taylor y Sako permitían mantener un +7 al final del primer cuarto (32-25), pese a la última acción de un Bell-Haynes que anotaba sus primeros puntos.

Los taronja recuperaban de momento sus buenos porcentajes en el tiro exterior (56%) y aprovechaban al máximo un juego coral en el que diez de los once jugadores con minutos en el primer cuarto habían sumado ya puntos.

Problemas con Devin Robinson

El único que no tuvo minutos en los primeros diez minutos, López-Arostegui, salió de inicio en la vuelta a la pista, junto a un Reuvers recuperado de sus molestias en el tobillo. Pradilla respondía con un nuevo triple a una primera canasta de Devin Robinson, pero el ala-pívot estadounidense se mostraba imparable por momentos, encadenando ocho puntos consecutivos para reducir la diferencia a solo dos puntos (35-33) a 6:44 del descanso.

Jaime Pradilla, de nuevo titular ante el Casademont Zaragoza. / Fernando Bustamante

Dos tiros libres de Puerto y un triple de Montero permitían a los taronja mantenerse por delante y aunque Yusta volvió a sumar desde el 6,75, la diferencia se estiró hasta el 50-42 del descanso con tres tiros libres de un gran De Larrea, otra acción de Pradilla bajo el aro y un Badio que anotaba un lejano triple frontal, antes de que de nuevo Robinson cerrara la primera parte, ya con 15 puntos en su haber.

Los taronja calcaban sus porcentajes de acierto de dos y de tres, con un 8 de 19 en ambos casos al descanso.

Lanzados y partido roto

Al contrario que en los últimos partidos, los taronja llegaban con ventaja al descanso, sin la presión de tener que remontar, pero con la necesidad de no relajarse para evitar un nuevo tropiezo en casa.

Y con esa mentalidad, los de Pedro Martínez salieron con la máxima intensidad en la reanudación, encontrando puntos en casi cada ataque, en las manos de Costello, Moore y un Pradilla que puso el 60-46 y obligó a Jesús Ramírez a parar el partido antes de los tres minutos del tercer cuarto, con 60-46 en el marcador tras un parcial de 10-0 para los locales.

El cedido Joel Soriano hace un mate en su primer partido en el Roig Arena. / Fernando Bustamante

Yusta y Joaquín Rodríguez intentaban reenganchar al partido a los suyos en la vuelta a la pista, pero un triple y cinco puntos seguidos de Badio llevaban frenaban el ímpetu visitante, que se veía ya con un -19 (69-50) en el marcador.

Spissu y de nuevo un Robinson que sufrió un susto al principio del tercer cuarto, sumaban para los maños, pero los taronja aumentaban la diferencia con su superioridad bajo el aro y acierto en los tiros libres (21 de 23). Montero, ya con 13 puntos, ponía el 84-61 al descanso.

Festival anotador

El partido estaba encarrillado, pero para cerrar cualquier esperanza visitante de remontada, la lluvia de triples en las manos de Moore, Montero, López-Arostegui y Costello, acababan por hundir a un Zaragoza que pagaba los platos rotos de las últimas derrotas taronja y sufría la 'versión rodillo' de los de Pedro Martínez.

A 5:49 para el final, el Valencia BC alcanzaba ya los 100 puntos, por 66 del rival, un marcador que siguió creciendo en las manos de Moore y de un López-Arostegui que volvía a encontrar el acierto desde el 6,75 para poner el 108-68 a 1:18 del final. Y aún hubo tiempo para que Puerto y Montero pusieran la guinda con dos mates y un triple del dominicano. Adiós al pequeño bache de resultados y un respiro por delante al no volver a jugar hasta el viernes, ante el Fenerbahçe en la Euroliga.