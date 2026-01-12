Zorío asegura que Goldman Sachs exigió a Kiat Lim garantías del gobierno local para financiar el Valencia CF

El responsable de Marea Valencianista y exvicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha asegurado a través de un comunicado que la operación de financiación vinculada al proyecto urbanístico del Nou Mestalla con Goldman Sachs se cerró durante la visita de Kiat Lim a València entre los días 3 y 5 de marzo de 2025.

Según Zorío, el grupo de inversión exigió al entonces recién nombrado presidente del club garantías de que el gobierno local apoyaba el proyecto para otorgar un préstamo a largo plazo destinado principalmente a completar el nuevo estadio de Mestalla. Un crédito que está garantizado con ingresos futuros del club y vinculado al desarrollo urbanístico de los terrenos asociados al proyecto.

Para hacer estas afirmaciones, Zorío cita a "fuentes muy cercanas a la alcaldesa" y asegura, además, que las reuniones presenciales y telemáticas se produjeron desde el hotel en el que se alojaba Kiat Lim, ya que María José Catalá no quería una foto con el nuevo dirigente del Valencia CF.

En un hotel cinco estrellas

De acuerdo con esta versión, Kiat Lim se desplazó a València en un vuelo privado el 3 de marzo y se alojó en un hotel de cinco estrellas de la ciudad. Durante esos días se habrían producido reuniones presenciales y contactos telemáticos relacionados con la operación financiera, en las que participaron, entre otros, el abogado de Peter Lim, Germán Cabrera; el director corporativo del Valencia CF, Javier Solís; el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano; y el jefe de gabinete de la alcaldesa, Cristóbal Grau.

Zorío sostiene que Goldman Sachs solicitó a Kiat Lim conocer de primera mano la posición de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, respecto al convenio urbanístico aprobado en el pleno municipal de julio de 2024, como condición previa para avanzar en la financiación. Según su relato, la alcaldesa no mantuvo un encuentro público con el nuevo presidente del Valencia CF y los contactos se habrían realizado de forma discreta desde el hotel en el que se alojaba Kiat Lim, así como por vía telefónica o telemática.

Sin reflejo en la agenda

El responsable de Marea Valencianista afirma que Olano no reflejó estos contactos en su agenda pública y recuerda que tampoco informó de una reunión previa con Germán Cabrera celebrada en septiembre de 2023 en Madrid. Según Zorío, en esos contactos se abordaron cuestiones relacionadas con las licencias del nuevo estadio de Mestalla.

Asimismo, señala que Javier Tebas, presidente de LALIGA, y Germán Cabrera impulsaron los contactos, mientras que la consultora Acento habría actuado como intermediaria o grupo de influencia en representación de LALIGA.

Presiones al pleno

Miguel Zorío ha denunciado que la alcaldesa, su jefe de gabinete y el concejal de Grandes Proyectos no han cumplido, a su juicio, con las obligaciones de transparencia respecto a las reuniones mantenidas con representantes del Valencia CF, Meriton, LALIGA o entidades vinculadas a la operación urbanística. “Los ciudadanos de València y los valencianistas tienen derecho a conocer todas las reuniones presenciales, telefónicas u online que los concejales mantuvieron con los actores implicados desde la llegada del nuevo gobierno municipal”, ha declarado.

En sus declaraciones, Zorío también recuerda la relación profesional entre LALIGA y la consultora Acento, así como los vínculos empresariales y políticos de algunos de sus responsables, y afirma que existieron presiones para garantizar el apoyo mayoritario del pleno municipal al convenio urbanístico aprobado en 2024.