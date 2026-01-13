Espectáculo asegurado en la Volta a la Comunitat Valenciana

El Complejo Deportivo La Petxina acogió ayer la puesta de largo de Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premio Banc Sabadell, una cita que abrirá el calendario europeo UCI y que se celebrará del 4 al 8 de febrero. En total el pelotón se enfrentará a 600.5 km y 5 etapas. La prueba arrancará en la localidad castellonense de Segorbe y tendrá su meta final en un espectacular escenario: la Marina de València. Pasará por las tres provincias de Castellón (con una etapa) y dos pruebas en Alicante y en Valencia, con salidas y llegadas en Segorbe, Torreblanca, Carlet, Alginet, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig, la Nucia, Teulada, Bétera y València.

Paralelamente a la VCV 2026 se disputará la VCV de Féminas G.P. Tuawa. La prueba se desarrollará en un solo día, el domingo 8 de febrero, y completa el mismo recorrido que los hombres: Bétera-Valencia de 93 km. La carrera tiene rango 1.1 Pro Series.

Durante el acto de presentación se proyectó un vídeo resumen de la edición de 2025 en la que el recorrido rindió homenaje a las localidades afectadas por la dana pasando por muchos de los territorios afectados. En 2026 la Volta volverá a pasar por l’Albufera y por zonas que están aún inmersas en plena reconstrucción. También se presentó el diseño de los maillots y la canción oficial a cargo del grupo valenciano Samanta Palox.

Evenepoel lidera el pelotón

El campeón del mundo de contrarreloj, el belga Remco Evenepoel, integrado en el equipo Red Bull, Bora Hansgrohe, será la gran figura que espera la VCV 2026. Entre los españoles destaca Mikel Landa. Evenepoel llegará a la Volta con ánimo de revancha ya que en su anterior participación, en 2022, el ruso Aleksander Vlasov se impuso al belga, que perdió el maillot amarillo en la penúltima etapa. Será una gran oportunidad para el campeón del Mundo y aumentar su palmarés. La Volta contará con los mejores equipos.

De hecho una de las etapas, le contrarreloj entre Carlet y Alginet de 17,5 kilómetros está preparada para los especialistas, y prácticamente todos los equipos vendrán a probar material y tácticas en plena competición. El hecho de que el Tour, el Giro y la Vuelta a España este año tengan etapas crono individuales ha hecho que los mejores contrarrelojistas se decidan por venir a la VCV.

El director General de la Vuelta Ángel Casero aseguró que «hemos conseguido que el trabajo constante durante diez años traslade el inicio de la temporada a la Comunitat Valenciana, el alto nivel de la prueba, y nuestras carreteras han seducido a todos los equipos que se instalan en nuestro territorio desde mediados del mes de enero». «La Volta cada vez se hace más grande, tiene más visibilidad, cada vez los ayuntamientos apuestan más por la Volta y llegamos ya a 200 países a través de televisión», destacó Casero, que auguró una Volta muy igualada: «hasta la última línea de meta no conoceremos al ganador».