València acogerá las dos pruebas de vela más importantes del año

Los amantes de la vela vuelven a mirar hacia València este 2026. La ciudad acogerá en septiembre, la prueba X del Rolex SailGP Championship, conocido como SailGP, y en octubre, la prueba con la que se cerrará el calendario de la 52 Super Series, prueba que se disputa con monocascos TP52 (barcos de 52 pies) y con tripulaciones profesionales durante seis días. Un circuito que se compite en regatas de flota donde todos los TP52 salen a la vez en el mismo campo y ganan quienes navegan mejor cada manga (salida, táctica, velocidad, maniobras y gestión del viento). Con la celebración de estas dos pruebas de máximo nivel, se reactivarán los campos de regatas de la Malva-rosa y el Saler, València volverá a reivindicarse como un gran escenario naútico y las autoridades, tanto municipales como autonómicas, demuestran que el regreso de una futura Copa del América no es una utopía

Una de las pruebas de la SailGP tendrá lugar en València en septiembre / SailGP

Organizar la SailGP exige, además, un importante desembolso ya que el canon pagado por Cádiz superó los 3 millones de euros anuales. A esta cantidad habrá que añadir la adecuación de la Marina y la logística necesaria para un evento de esta magnitud.

La novedad es la SailGP

Tras la renuncia de Cádiz tras cuatro años siendo sede, València le toma el testigo en la SailGP. Será tras la prueba en Sassnitz (Alemania) y antes de la de Saint-tropez (Francia). Un circuito que, entre otras cosas, presume de haber reinventado la vela de alta competición. Una liga internacional de vela concebida para convertir las regatas en un espectáculo rápido, televisivo y muy cercano a la costa. Una prueba, con formato de fin de semana, que prioriza la intensidad, la repetición de salidas y el “todo o nada” de una final y en la que compiten equipos nacionales. Una de las particularidades del circuito es que todos corren con el mismo “monoplaza”, un catamarán de 50 pies (15 metros) diseñado bajo el principio one-design. Así, al ser barcos idénticos, la diferencia la pone el pilotaje, la táctica y la ejecución.

Visualmente se trata de regatas muy atractivas porque los barcos “vuelan” sobre el agua y alcanzan velocidades propias de deportes de motor. SailGP estima un tope de 52+ nudos (60 mph) para el F50.

En esta edición se han inscrito 13 equipos y lo habitual es que la tripulación sea de entre cuatro y seis regatistas. Los equipos de tierra son mucho más numeroso.

Uno de los alicientes reside en la participación de Los Gallos SailGP Team, el equipo español que ha tenido un papel muy destacado en la prueba en los últimos años. Liderado por Diego Botín (patrón), en la temporada 2023-24 fueron los campeones del circuito y en la temporada pasada ganaron las pruebas disputadas en San francisco y Nueva York y participó en la gran final celebrada el 29 y 30 de noviembre en Abu Dhabi.

¿Cómo es un fin de semana SailGP

El producto deportivo está construido alrededor de un guion muy reconocible y similar al del automovilismo: igualdad de base, desarrollo operativo y una “capa” de datos que el espectador percibe en retransmisión (gráficos, métricas, diferencias de velocidad y trayectorias). Se trata de carreras de flota (fleet races), es decir, varios “mangos” cortos, explosivos, con el pelotón completo en el mismo campo de regatas. Tras las carreras de flota, los tres mejores pasan a una final a una sola manga (“winner-takes-all”) que decide el ganador del evento. La estructura exacta puede variar por sede/temporada, pero el concepto clave es estable: sumar en flota para entrar en la final y, una vez dentro, jugarte el título del evento en una regata definitiva. SailGP usa una lógica de puntuación sencilla para que el espectador entienda rápido qué está en juego. En las carreras de flota, se reparten puntos por posición (con un esquema típico de 10 para el primero, 9 para el segundo, etc.).

Al término del evento, el resultado final también alimenta la clasificación de temporada, que acumula el rendimiento en todas las sedes.

Esa combinación (regularidad + final) genera un equilibrio curioso ya que un equipo puede dominar la flota y aun así perder el evento si falla en la final; y, a la vez, un equipo consistente puede mantenerse vivo en la temporada sin ganar todos los fines de semana.

52 Super Series Valencia Sailing Week 2026

Será el 5 de octubre cuando los monocascos de 52 pies regresen a València, un escenario que conocen bien porque en 2024 se disputó la gran final tras ser suspendida la edición programada para julio de 2020. Su estreno en València fue en 2015 y en ese momento compitieron doce veleros, de nueve nacionalidades diferentes. En esta edición aún no se han inscrito los participantes pero, habitualmente superan la decena. El formato del evento, semanal, es que cada sede suele concentrar alrededor de diez mangas, combinando recorridos barlovento-sotavento (ida y vuelta contra el viento) y, según el lugar, alguna costera. Se compite barco contra barco y no contra el contro, por lo que es muy fácil de seguir porque todo se desarrolla en tiempo real. Las tripulaciones son de 13 regatistas y movilizan a más gente que el circuito SailGP