Volta a la Comunitat Valenciana 2026: Un recorrido épico con contrarreloj, puertos y sprints

La Volta a la Comunitat Valenciana 2026 se disputará del 4 al 8 de febrero, ofreciendo un recorrido desafiante que incluye contrarreloj, puertos de montaña y llegadas al sprint. Esta edición de la clásica valenciana presenta importantes novedades: los ciclistas se enfrentan a una contrarreloj individual tras varios años sin esta modalidad, lo que representa una oportunidad única para los especialistas y para aquellos que luchan por la clasificación general.

A lo largo de cinco etapas y un total de 600.5 kilómetros, los ciclistas recorrerán las tres provincias de la Comunitat Valenciana. La prueba comenzará en Castellón con una etapa, pasará por Alicante y Valencia, con dos etapas en cada provincia, finalizando en la Marina de València. El gran favorito para este año es el belga Remco Evenepoel, actual campeón del mundo de contrarreloj, quien promete dar espectáculo en cada etapa.

Etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026:

1ª Etapa - De Segorbe a Torreblanca (160 km)

La primera jornada arrancará en Segorbe y se dirigirá hacia Torreblanca, con un perfil mixto. El recorrido incluye repechos y cuestas complicadas, como la subida inédita al Alto de los Madroños. El final de la etapa será clave para los sprinters, que deberán estar atentos a los últimos kilómetros con subidas exigentes.

1ª Etapa - Segorbe a Torreblanca (160 km). / VCV

2ª Etapa - Contrarreloj Individual (40 km)

Recuperando la contrarreloj individual, esta etapa se presenta como un desafío técnico que podría marcar diferencias importantes en la clasificación general. Los especialistas en crono tendrán aquí una oportunidad de oro para sacar ventaja.

2ª Etapa - Contrarreloj Individual (40 km). / 2ª Etapa - Contrarreloj Individual (40 km)

3ª Etapa - De Orihuela a San Vicente (158 km)

La tercera etapa comienza en Orihuela y termina en San Vicente. Los primeros 100 kilómetros son completamente llanos, favoreciendo las fugas. La carrera se decidirá en los últimos 50 kilómetros, donde el puerto de Tibi podría ser crucial para romper el ritmo de los velocistas.

3ª Etapa - Orihuela a San Vicente (158 km). / VCV

4ª Etapa - De La Nucía a Teulada (172 km)

La etapa reina, con un total de 3300 metros de desnivel acumulado, atravesará cinco puertos de montaña. El Alto del Miserat será el primer gran desafío, seguido de la ascensión a Cumbres del Sol y la temida subida al Muro del Pou, con pendientes de hasta el 22%. Esta etapa promete ser decisiva en la lucha por la clasificación general.

4ª Etapa - La Nucía a Teulada (172 km). / VCV

5ª Etapa - De Bétera a València (93 km)

La última etapa contará con una nueva subida al puerto del Garbí a 40 kilómetros de la meta, lo que podría desencadenar una batalla final entre los líderes. Dependiendo de cómo se lleguen a este día, el líder de la general tendrá que defender su posición contra los ataques de sus rivales. La emoción está asegurada para determinar al vencedor de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026.