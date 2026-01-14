Brugué, operado en la rodilla izquierda
El jugador regresaría en el tramo final de la temporada
El futbolista del Levante UD Roger Brugué fue operado este miércoles de una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda y su recuperación está prevista para el tramo final del campeonato de Liga.
El delantero catalán sufrió esta lesión a mediados del mes de diciembre de 2025 y tras optar primero por un tratamiento conservador finalmente fue intervenido quirúrgicamente este miércoles por el doctor Ernesto Fernández.
Fuentes del club valenciano explicaron que la intervención fue realizada con éxito y que el atacante del Levante ya “cuenta los días para regresar con sus compañeros y ayudar al equipo en el tramo final de la temporada”. Hasta el momento de la lesión, Brugué había participado en quince encuentros de LaLiga EA Sports y no había logrado marcar.
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- La C. Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
- El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia
- ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
- Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València