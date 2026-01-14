Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brugué, operado en la rodilla izquierda

El jugador regresaría en el tramo final de la temporada

Brugué, en el hospital

Brugué, en el hospital / LUD

Redacción Levante-EMV

Valencia

El futbolista del Levante UD Roger Brugué fue operado este miércoles de una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda y su recuperación está prevista para el tramo final del campeonato de Liga.

El delantero catalán sufrió esta lesión a mediados del mes de diciembre de 2025 y tras optar primero por un tratamiento conservador finalmente fue intervenido quirúrgicamente este miércoles por el doctor Ernesto Fernández.

Fuentes del club valenciano explicaron que la intervención fue realizada con éxito y que el atacante del Levante ya “cuenta los días para regresar con sus compañeros y ayudar al equipo en el tramo final de la temporada”. Hasta el momento de la lesión, Brugué había participado en quince encuentros de LaLiga EA Sports y no había logrado marcar.

