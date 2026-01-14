Carlos Corberán desvela que el Valencia CF "trabaja" en fichajes "en plural"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, confía en que pronto llegue el central que necesita "urgentemente" el equipo. Además, en la sala de prensa antes de los octavos de final de Copa frente al Burgos, el de Cheste ha afirmado que el club "trabaja en incorporaciones en plural" en este mercado de invierno.

Corberán ha sido claro, quiere más fichajes aparte del central, al que espera en cuestión de días, y el delantero, Umar Sadiq, a quien ya pudo utilizar en el último choque de Liga contra el Elche CF. Eso sí, el técnico no quiso precisar más allá sobre cuál sería la siguiente posición que pretende reforzar.

Como ha informado Superdeport, en las últimas horas, el Valencia CF mantiene hasta tres vías de negociación abiertas para el puesto de central, una de ellas la del neerlandés del Famalicao Justin de Haas. Otra es el suizo Aurèle Amenda. Preguntado por si cree que el refuerzo en el eje de la zaga pueda concretarse antes del encuentro del domingo en Getafe, Corberán dice que "no" lo sabe, pero lo espera con la misma urgencia generada tras la lesión de Mouctar Diakhaby. "No ha cambiado la situación, es de urgencia por la lesión de 'Diakha'. Estoy a la espera de que se produzca", comentó.

"A día de hoy, tenemos una licencia libre y una segunda por la baja de Diakhaby se está agilizando el trámite, ya que no va a poder estar esta temporada. Hay licencias como para poder especular con una situación futura", respondió así a la pregunta de si será necesario dar salidas para hacer más de un fichaje en este mercado invernal.

Mouctar Diakhaby tras ser intervenido / VCF

Corberán dice "no manejar los detalles" que hacen que el central deseado no se encuentre ya entrenando con el equipo en la Ciutat Esportiva de Paterna, aunque precisa que "sin estar dentro de esas cuestiones, siempre hay tres partes, los clubes y el jugador. Un club quiere fichar, otro tiene que aceptar vender o ceder, también está el interés del jugador". "Hasta que todas esas partes no se ponen de acuerdo es difícil concretar el fichaje. En ello están, necesitamos la incorporación, en concreto, del central", añadió.

Preguntado por las siguientes necesidades del equipo tras el delantero y el central, Corberán deja claro que se está trabajando desde la dirección deportiva en más de un refuerzo. "Estamos en competición, no debe trascender, es algo que se tiene que desvelar durante el mercado... hay trabajo en incorporaciones en plural", apunta.

Así quiere que sea el central

El técnico también señala cómo quiere que sea el central y el prototipo de refuerzos que lleguen para ayudar al Valencia a salir del descenso. "Me centro en determinar el perfil y las necesidades en cuanto a posiciones que podemos tener. Creo que es adecuado que venga un futbolista de nivel, con compromiso, personalidad y atrevimiento, con ganas de aportar y ayudar a este gran club a revertir la situación que tenemos", dice.

Cuestionado, nuevamente, por sus funciones en la dirección deportiva, insiste en que se centra en hablar "diariamente" de perfiles y de su preferencia por jugadores que "sean conscientes de la dificultad que vive el Valencia". "Cuando uno se pone la camiseta de este club debe tener nivel y compromiso, debe ser un honor y debe saber la grandeza y exigencia, la mentalidad, para ayudarnos a modificar la situación actual", señala.