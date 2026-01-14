La finestra de Paco Lloret: «La situación del Valencia ya no sorprende: vivir en descenso se ha vuelto una costumbre»

El Valencia CF tiene mañana compromiso de Copa en Burgos, un partido inédito, y el equipo llega en una situación más que delicada. Por un lado, no tiene demasiado tiempo, ya que a continuación tendrá que visitar al Getafe en un partido que, como van a ser prácticamente todos, será de una enorme trascendencia. Comienza la segunda vuelta.

"El Valencia no puede quemar naves en el torneo de Copa, pero al mismo tiempo está obligado, por mil razones, a competir al máximo nivel", sentencia Lloret. Corberán reservará futbolistas de cara al partido del domingo al mediodía. Le toca hacer un viaje exprés a Burgos, quedarse, hacer noche, volver al día siguiente y, el sábado, viajar de nuevo hacia Madrid.

Y, mientras tanto, la situación es que el Valencia comienza la segunda vuelta de la Liga en zona de descenso. Ya no es noticia, realmente. "Ver al Valencia en la parte baja de la clasificación en los últimos cuatro años se ha convertido en una costumbre, en una realidad que no provoca demasiadas reacciones", afirma.

"Ver al Valencia en la parte baja de la clasificación en los últimos cuatro años se ha convertido en una costumbre, en una realidad que no provoca demasiadas reacciones" Paco Lloret — Periodista deportivo

Acabará la temporada, no sabemos cómo será el final, el desenlace, pero la pregunta que lanzamos es sobre si esta situación es sostenible, independientemente de que el equipo vaya mejor en la Copa o acabe mejor en la Liga. "Ahora todo el mundo está con el corazón en un puño", explica.

Pero, por encima de todo, de las protestas contra los futbolistas y de la crítica hacia el entrenador, que son normas habituales en el mundo del fútbol, se debería mirar más allá; dirigir las exigencias hacia aquellos que han destruido este club y también hacia quienes han ayudado a que esto sea posible. Una triste realidad dificil de ver en otra ciudad o en otra comunidad de este país, pero estas cosas están pasando en València.