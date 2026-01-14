Negociación activa por Justin de Haas

El CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, activó hace días la vía de Justin de Haas. Central zurdo de 1,94 m, que destaca como uno de los mejores defensores de la liga portuguesa con la camiseta del Famalicão, el neerlandés ha pasado el corte ocupando un lugar preferente en la reducida lista con la que se trabaja para reforzar la zaga. Carlos Corberán dio el 'ok' a su llegada. Desde entonces, las negociaciones se han abierto con la parte del jugador y su club, donde termina contrato dentro de cinco meses y medio, espera ya una oferta oficial desde la entidad de Mestalla.

Justin de Haas se trata de una de las tres opciones que mantiene abiertas Gourlay. Otra de ellas es el suizo del Eintracht Fráncfort, Aurèle Amenda, tal y como informó 'Tribuna Deportiva', aunque, pese a ser del agrado del entrenador, se ha convertido en una alternativa económicamente complicada. Según ha podido conocer SUPER, a día de hoy, sin descartar que lo haga también con otro futbolista, la secretaría técnica valencianista negocia con los representantes de Justin de Haas y el Famalicão ha sido informado del interés del equipo de Corberán en hacerse con su jugador, al que tienen bajo contrato hasta el 30 de junio de 2026.

Las intenciones del Famalicão

Como informó este martes 'A Bola', la entidad de Vila Nova de Famalicão, mientras tanto, no ha cesado en su empeño de renovar a un jugador que ha despertado las miradas de clubes más punteros en la Liga Portugal Betclic. Sin ir más lejos, recientemente en la prensa lusa se ha indicado que el Benfica está atento a la situación de De Haas. No obstante, la realidad es que una extensión con el Famalicão es la posibilidad menos intensa para un defensa que se siente preparado para dar un salto hacia un fútbol más competitivo. En este contexto, el modesto equipo del norte de Portugal sabe que tampoco podrá estirar demasiado la cuerda por un jugador que, si no sale en las próximas dos semanas, lo hará totalmente gratis en verano.

Competencia de clubes y ligas potentes

El pasado agosto equipos como el Real Oviedo o el Celtic intentaron su contratación, aunque finalmente no cumplieron con las expectativas del Famalicão, que reclamó una suma que rondó los cuatro millones de euros. Cinco meses después, Justin ha continuado haciéndolo bien y atrayendo nuevas miradas procedentes de clubes y ligas más potentes. Ahí radica el principal inconveniente que podría surgirle al Valencia, la competencia por un central todavía joven y en línea ascendente tanto en el terreno de juego como en el mercado. En función de las ofertas que terminen llegando por el neerlandés de 25 años, el Famalicão dispondrá de mayor o menor margen para satisfacer sus pretensiones.

De Haas, conforme a la reglamentación FIFA, es completamente libre desde el 1 de enero para negociar con quien desee. Si su actual club no cede, podría dejarlo todo atado para un cambio de aires a partir de julio de 2026. Un escenario en el que seguiría interesando al Valencia y que juega en contra del Famalicão, sabedor de que exigir cantidades por encima de los 2,5-3 millones de euros supondría el riesgo de perder a un jugador, que ha rendido de manera notable, sin percibir nada en julio. Por su parte, en paralelo, Gourlay debe también obtener la autorización desde Singapur para afrontar la inversión.

Nombre de los 'scountings' de Países Bajos

Hans Gillhaus, scouting del Valencia para los mercados europeos, y Lisandro Isei, director de scountig, conocen perfectamente las virtudes de Justin de Haas. Neerlandeses como el jugador formado en el PSV, donde además trabajó Gillhaus, propusieron el nombre de De Haas al entrenador y al CEO de Fútbol, logrando el consenso para atacar el fichaje de un central que ha explotado en el fútbol portugués. La secretaría técnica valencianista subraya la consistencia y fuerza física de un central zurdo con buena lectura del juego, efectivo en los duelos por tierra y aire.