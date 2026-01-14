Schareina asciende al 'top 3' en motos
Luciano Benavides es el nuevo líder en la categoría
El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) sufrió este miércoles en la categoría de motos una dura caída en las dunas en el inicio de la etapa 10 del Rally Dakar, perdiendo gran parte de sus opciones de repetir triunfo en la carrera, en beneficio del argentino Luciano Benavides (KTM), que es el nuevo líder, y del español Tosha Schareina, que asciende al 'top 3' de la clasificación general.
La segunda parte de la etapa maratón en motos dejó a Sanders como protagonista, al sufrir una grave caída en las dunas en el kilómetro 130 de los 368 km cronometrados del día. Según el propio piloto, se habría roto la clavícula y el esternón, por lo que en el que era líder hasta este miércoles se cae al 99% de la lucha por el 'Touareg'.
El ganador de la etapa fue el francés Adrien van Beveren (Honda), con Benavides, que es nuevo líder, a 4 minutos, mientras que el estadounidense Skyler Howes (Honda) cerró el podio de la jornada. Schareina hizo el octavo mejor crono y ahora es tercero en la clasificación general, en la que el argentino solo posee una ventaja de 41 segundos sobre Ricky Brabec (Honda), que fue quien asistió a Sanders en su caída.
