Revolución en motos en el Dakar: Sanders se lesiona y Schareina escala a la tercera posición

La segunda parte de la maratón en Bisha ha terminado en drama absoluto para Daniel Sanders. El piloto australiano, vigente campeón y hasta hoy, líder destacado en motos, se ha ido al suelo en el km 138 de la especial y aunque ha conseguido reemprender la marcha, ha cedido un ‘mundo’ en la clasificación (28 minutos en meta y más de 16 en la general), con lo que se despide de sus opciones de revalidar el Touareg. Al cruzar la meta se ha ido directo al centro médico y podría retirarse si se confirma una fractura de clavícula.

Luciano Benavides, que corre esta edición con una grave lesión de ligamentos y menisco en su rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano cuando termine el rally, se hizo con el liderato el lunes, pero el martes se despistó con la navegación y acabó cediendo muchos minutos. Hoy, en la décima etapa, los ha recuperado de golpe. El argentino ha sido el gran beneficiado por el accidente de Sanders, compañero en el equipo oficial KTM, y es de nuevo el líder de la general de motos. Pero solo provisional, a la espera de la revisión del GPS, que podría aupar al primer puesto a Ricky Brabec.

De momento, Brabec, campeón en 2020 y 2024, marcha segundo en la tabla, a solo 41 segundos de Benavides. Y Tosha Schareina ha escalado a la tercera posición, a 16 minutos. Ambos están pendientes de que les restituyan el tiempo que han perdido al pararse tras el accidente de Sanders para auxiliarle y por seguridad.

Hace solo dos días el piloto valenciano estaba a más de 20 minutos del liderato, pero a pesar de los malos augurios ya avisó que no pensaba rendirse. En el Dakar nadie esta a salvo de imprevistos y menos aún los aspirantes al triunfo, que abordan las trampas del desierto a velocidades de vértigo.

Sanders ha vivido hoy la cara más amarga del rally. Durante la neutralización para repostar, los médicos le han detectado un fuerte traumatismo en su hombro izquierdo. ‘Chucky’ ha seguido en carrera por pundonor y ha llegado a meta dolorido, pero seguramente, el golpe ha sido peor en el plano moral. El campeón no podrá defender su corona.

"Por desgracia, creo que me he roto varios huesos, la clavícula y el esternón otra vez. Ha sido muy duro", contaba Daniel en el vivac de Bisha, antes de someterse a más pruebas en el centro médico, que podrían descartarle definitivamente: "No puedo levantar el brazo y agarrar el manillar noto como el hueso se me clava en la piel, no es agradable, duele mucho".

Schareina ha pagado caro abrir pista. Brabec le ha pillado en el lugar del accidente de Sanders y a mitad del recorrido Adrien Van Beveren también se ha unido el grupo de cabeza para sumar bonificaciones y acabar como el ganador de esta décima etapa.

El joven Arnau Lledó se ha caído a 650 metros de la salida y ha debido ser evacuado en helicóptero con una lesión de tobillo izquierdo (fractura del astrágalo).