El Valencia Basket ya tiene rival para la Copa de la Reina

El Valencia Basket ya conoce cuál será su rival en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Las de Rubén Burgos se jugarán el pase a semifinales frente al Durán Maquinaria Ensino. Si se clasifican se medirían al ganador del choque entre el Casademont Zaragoza y el IDK Euskotren. el Museo FEB de Alcobendas, ha acogido este miércoles 14 de enero el sorteo de emparejamientos de la Copa que se celebrará del que se celebrará del 26 al 29 de marzo en el Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània, en Tarragona.

Los cuatro cabezas de serie, entre los que se encuentra el Valencia Basket han sido emparejados contra los otros cuatro equipos clasificados para configurar los cuartos de final. El campeón de invierno, Casademont Zaragoza, abrirá la competición en la jornada nocturna del jueves 26 de marzo, con la ventaja deportiva de un mayor descanso antes de posibles semifinales.

En la otra parte del cuadro, en la jornada del viernes se disputarán los otros dos cuartos de final que enfrentarán a Hozono Global Jairis con el Innova Leganés y al Spar Girona contra Perfumerías Avenida.

Jugará el jueves 26

El Valencia Basket disputará las semifinales el jueves 26 así que en caso de ganar al Durán Maquinaria Ensino, disfrutaría de la jornada del viernes de descanso para prepara la semifinal del sábado. La gran final se celebrará el domingo 29.

Reencuentro con Alicia Flórez

Uno de los alicientes del partido ante el Durán Maquinaria Ensino radica en que en el equipo de Lugo milita la jugadora taronja Alicia Flórez en calidad de cedida. Flórez, además está siendo la líder del equipo gallego y una de las jugadoras más destacadas de la Liga F Endesa.

El Valencia Basket visitó hace tan sólo unos días la cancha del Durán Maquinaria Ensino en un partido en que se impusieron las de Rubén Burgos por un apretado 75-78 en un partido en el que las taronja dominaron pero que la remontada local en los últimos minutos acabó poniéndolas en serios apuros.