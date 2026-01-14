Al Villarreal se le caen los goles, un éxito coral

El Villarreal CF está de dulce en LaLiga. El conjunto amarillo está consolidado como tercero en la tabla clasificatoria con 41 puntos, a cuatro del Real Madrid (2º) y tres por encima del Atlético (4º), y todo ello con un partido menos. Un Submarino que es, además, el tercer máximo realizador del campeonato con 37 goles, solo por detrás del Barcelona --líder con 49 unidades--, que suma 51 tantos, y del propio Madrid (41).

Todo ello se está fraguando en el éxito coral instaurado por su técnico, Marcelino García Toral, que ha convertido el trabajo colectivo en la clave del éxito.

Hasta tal punto que el conjunto de la Plana Baixa tiene hasta 13 anotadores diferentes en los 37 goles marcados en 18 encuentros.

Alberto Moleiro celebra un gol en su partido ante el Elche CF. / EFE

Los referentes

Los problemas físicos de Gerard Moreno y Ayoze Pérez, y la adaptación de Mikautadze a España, están provocando que el gol esté más repartido de lo que podría esperarse. Por ello, el Pichichi amarillo es un centrocampista: Alberto Moleiro, que ha anotado 8 de los 37 goles del Submarino.

Otro centrocampista, esta vez de banda, el canadiense Tajon Buchanan, lidera el grupo de segundos máximos anotadores con 5 goles, un honor que comparte con George Mikautadze y Gerard Moreno, que suman 5 tantos.

Gerard Moreno (d) celebra su gol en el Villarreal-Alavés junto a Moleiro (i) y Mouriño (c). / Manolo Nebot

Otros anotadores

El capítulo realizador baja en el siguente peldaño, muy repartido con hasta cinco futbolistas con dos goles, como son Nico Pepe, que ha bajado algo su rendimiento, el todoterreno Santi Comesaña, y los delanteros Tani Oluwaseyi y Ayoze Pérez, que tendrían que llevar más goles dado sus roles.

Y con un tanto está los defensas Pedraza y Rafa Marín, así como dos jugadores que ya no están en la plantilla: Manor Solomon (Fiorentina) y Etta Eyong (Levante).

Ahora, a por el Betis

Con todo ello, el Villarreal quiere seguir distanciando a sus perseguidores y el próximo al que puede alejar todavía más es al Real Betis. El Submarino visita este sábado en la 20ª de LaLiga al conjunto verdiblanco en el Estadio de la Cartuja (21.00 horas), ya que el Benito Villamarín está en obras. Un recinto, el bético, donde el equipo amarillo solo ha perdido un partido, empató otro y ganó en cuatro en sus últimas seis visitas.

Celebración del gol de Buchanan en el Villarreal-Betis. / Manolo Nebot

La última derrota del conjunto groguet en el campo del equipo veriblanco (1-0) fue en la temporada 2022/23, cuando un gol de Rodrigo Sánchez decidió el partido.

Antes de ese encuentro, el Villarreal ganó en dos ocasiones por un resultado de 0-2 en la 2019/20 y 2021/22, mientras que empató 1-1 en la 2020/21. Las otras dos victorias se produjeron en los dos últimas ejercicios con un 2-3 (23/24) y 1-2 (24/25), respectivamente.

El balance de los 21 partidos disputados entre ambos equipos en Primera División en el feudo verdiblanco es de 8 victorias para el Submarino, 5 empates y 8 victorias para el Betis.

Los del barrio de Heliópolis son 6º en la tabla con 29 puntos, 12 menos que los de Marcelino, que tienen un partido menos. Un Villarreal que está fraguando su éxito gracias a su colectivo.