Camino con trampas para Alcaraz
El murciano buscará completar el Grand Slam conquistando su gran sueño, el Open de Australia
Carlos Alcaraz ya conoce su camino hacia la conquista del gran título que le falta en sus vitrinas, el Open de Australia. El tenista murciano buscará en Melbourne ser el más joven de toda la historia en alzar los cuatro grandes títulos del panorama tenístico, aunque para ello deberá superar un cuadro con trampas, sobre todo a partir de la segunda semana.
No presentan aparentes problemas sus primeras pruebas, con el local Adam Walton como rival en el debut, el alemán Hanfmann o un jugador de la 'qualy' en segunda y Moutet o Korda como hipotéticos rivales en tercera.
A partir de entonces, como es lógico, subidón de nivel. Tommy Paul o Alejandro Davidovich se presentan como posibles rivales en octavos, mientras que en cuartos podrían ser De Miñaur o Bublik, dos tenistas que han demostrado ya empezar el año en plena forma.
Alcaraz evita a Djokovic hasta una posible final, teniendo a Zverev, Medvedev, Rublev y Felix Auger-Aliassime como grandes candidatos a ser rival en una hipotética semifinal por la parte alta.
SINNER, MÁS FÁCIL
Tampoco será un camino demasiado difícil para Sinner, que gozará de unas primeras rondas igual de cómodas aparentemente. El italiano debutará ante Gaston y jugará la segunda ronda ante el local Duckworth o un jugador de la previa.
En tercera podría venir el partido bomba del torneo, ante el brasileño Fonseca, aunque los problemas físicos del brasileño hacen poner en riesgo tanto la existencia del mismo como la calidad.
A partir de la segunda semana, bien Khachanov o bien Mpetshi Perricard podrían ser rival en octavos, mientras que nombres como Shelton o Ruud aparecen como los más factibles en cuartos.
En 'semis', Musetti, Djokovic o Fritz antes de la gran final esperada ante Alcaraz. Todo lo que no sea eso, será a buen seguro una gran sorpresa.
