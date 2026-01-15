Informe UEFA: Los millones que 'pierde' el Valencia CF de Meriton sin Europa

El Valencia CF vive una de sus peores etapas deportivas en la historia centenaria del club. Después de una era con continuidad en torneos continentales (40 participaciones europeas oficiales), la entidad de Mestalla acumula ya seis temporadas consecutivas sin clasificarse para competiciones europeas y arrastra más de 2.000 días sin competir en un estadio europeo desde el último partido continental el pasado 10 de marzo de 2020, en Champions frente al Atalanta italiano en Mestalla. Desde entonces, ni Champions League, ni Europa League ni Conference League. Un agujero deportivo que todo apunta a que se hará más grande esta temporada y que está provocando que el Valencia esté dejando de ganar mucho dinero.

El drama también es económico. La UEFA ha publicado este miércoles el financiero de la UEFA de la temporada pasada. El Barcelona recibió 116,5 millones de euros en premios económicos por su participación en la Liga de Campeones 2024-2025, por delante del Real Madrid que obtuvo 101,8, el Atlético de Madrid con 84,9 y el Girona con 29,9.

El documento, publicado antes del Congreso que el organismo celebrará el 12 de febrero en Bruselas, desgrana las cantidades distribuidas entre los clubes con el nuevo formato de sus competiciones, a las que el Madrid sumó 5 millones por ganar la Supercopa de Europa contra el Atalanta, que recibió 4.

El PSG encabeza la tabla de ganancias en premios con 144,4 millones como campeón de la Champions, seguido del Inter de Milán (136,6), el Arsenal (116,9) y el Barça, que perdió en semifinales con el Inter, en cuarta posición, delante de los alemanes Bayern Múnich (105,8) y Borussia Dortmund (102,1), además del Real Madrid, que cayó en cuartos frente al Arsenal y es séptimo.

21,8 millones el que menos

El equipo que recibió la cantidad más pequeña por su participación en la competición fue el Slovan Bratislava, que perdió todos los partidos de la fase de liga y se embolsó 21,8 millones, de un fondo de 2.467 millones para los 36 clubes participantes en ella.

PSG CAMPEÓN DE EUROPA / PSG

Europa League y Conference

Las ganancias de la Liga Europa las lideran Tottenham (41,3 millones de euros) y Manchester United (36,4), seguidos del Lazio (24,1) y del Athletic Club con 23,9 millones. La Real Sociedad figura en decimosegundo lugar con 18,7 millones.

El Chelsea como campeón de la Liga Conferencia percibió 21,8 millones, seguido del Betis, subcampeón con 17 millones.

Sistema de distribución

El informe de la UEFA recuerda que aunque el sistema de distribución ha cambiado para el ciclo 2024–27, el principio básico sigue siendo el mismo y la distribución se calcula primero sobre unos ingresos brutos reales estimados de 4.400 millones de euros.

De esta cifra, se deducen 387 millones presupuestados para cubrir los costes de las competiciones y se reserva un 3 % (132 millones) para pagos de las rondas clasificatorias y un 7 % (308 millones de euros) para pagos de solidaridad con los clubes no participantes.

También se asignan 22 millones de euros a las competiciones de clubes femeninos y 3 millones de euros a la Liga de Campeones Juvenil.

Esto da como resultado unos ingresos netos estimados de 3.550 millones, de los que el 93,5 % se distribuye entre los clubes participantes y el 6,5 % permanece en la UEFA para apoyar inversiones y actividades en el fútbol europeo.

Ingresos al alza

El informe afirma que los ingresos reales en 2024-25 son ligeramente superiores, situándose en 4.410 millones, y los costes de las competiciones, de 363,1 millones, son inferiores a lo presupuestado.

Apunta a su vez que el resultado positivo de este año genera un superávit que aún no ha sido redistribuido entre los clubes y que en cumplimiento del memorando de entendimiento firmado entra la UEFA y los Clubes de Fútbol Europeos (EFC) se asignaron a estos 25 millones.