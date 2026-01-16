Al Bernabeu con 600 valientes y Ugo Raghouber

El Levante UD visita este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabeu con el claro objetivo de mantener la buena dinámica de resultados tras la llegada del portigués Luís Castro al banquillo granota: cuatro puntos de seis posibles. Así, los Ryan, Dela, Pablo Martínez, Carlos Álvarez y Etta Eyong estarán acompañado por al menos seiscientos levantinistas, que se desplazarán al estadio de Concha Espina para animar a su equipo. Fuentes del club valenciano explicaron que la capacidad de la grada visitante del Bernabéu es de unos 600 espectadores y el Levante vendió todas las localidades disponibles.

Además, otros seguidores del Levante pueden haber adquirido por su cuenta entradas para ver en directo el choque ante el Real Madrid, por lo que la cifra de 600 aficionados puede ser mayor. Fuentes de la Delegación de Peñas del Levante explicaron que unos cien seguidores, con entrada en la zona visitante, viajarán en dos autocares organizados por este colectivo de aficionados.

El que se espera que también viaje en la expedición granota es Ugo Raghouber , el nuevo jugador del Levante que este jueves se se entrenó este jueves por primera vez con sus compañeros . Raghouber, que llega cedido del Lille, ya acudió el miércoles a la ciudad deportiva a conocer a sus nuevos compañeros, pero fue este jueves cuando se ejercitó por primera vez como levantinista.

E l centrocampista galo, de 22 años , coincidió con el actual entrenador del Levante, Luís Castro, en el Dunkerque francés en la temporada 24-25, en Segunda División. Formado en la cantera del Lille, esta temporada apenas ha disputado dos partidos con el conjunto francés, club con el que Raghouber tiene contrato hasta junio de 2027.

Ugo Raghouber destaca por su capacidad para adaptarse a diferentes roles dentro del sistema táctico. Puede actuar como pivote defensivo, mediocentro organizador e incluso retrasar su posición para jugar como central, una virtud especialmente valorada en contextos de partido exigentes o con defensas de tres. Con sus 1,88 centímetros de altura, el francés aporta un plus en el juego aéreo y una notable presencia física, cualidades que permiten al Levante UD ganar consistencia en duelos y segundas jugadas.