Brabec acaricia su tercer Touareg

Honda le ha ganado el pulso a KTM en el Dakar 2026. O eso parece, salvo catástrofe mayúscula en la breve última etapa (105 km), que cerrará mañana sábado la 48ª edición del rally. Ricky Brabec es el virtual campeón después de controlar todos los obstáculos y anotarse hoy el triunfo parcial en la duodécima especial.

El californiano, que ya fue campeón en 2020 y 2024, es un sensacional piloto y estratega. Ayer se frenó al final de la etapa para evitar abrir pista este viernes y salir con las referencias de su ya único rival por el Touareg, el argentino Luciano Benavides. Y la jugada ha resultado decisiva.

Benavides lo ha dado todo y no ha fallado en una especial crucial para sus aspiraciones. Pero su esfuerzo no ha bastado ante la exhibición de Brabec, que ha imprimido un fortísimo ritmo desde los primeros compases de la etapa, batiendo los cronos del argentino en cada parcial y desbancándole del liderato en la tabla global en solo dos tramos.

Tosha Schareina, que fue segundo en 2025 tras Daniel Sanders, se lo ha tomado con más calma, viendo el sufrimiento del australiano, que sigue en carrera por pundonor, pero con graves dolores en su maltrecha clavícula tras su caída de hace dos días, que le descartó de la batalla.

El español, sin opciones al Touareg ni a entrar en el pulso de Brabec y Benavides, ha hecho lo justo y necesario para asegurar el tercer puesto del podio y ha aflojado el ritmo al enterarse en el repostaje de que Sanders ya no era una amenaza. Tosha ha cruzado la meta a trece minutos de su compañero en Brabec y se sitúa ya a casi 28 minutos en la general.

Edgar Canet ha acabado a 27:43 del tiempo de Brabec, después de irse al suelo al inicio de la especial. El joven piloto de La Garriga, que empezó su primer Dakar en categoría reina de la mejor forma, liderando tras ganar el prólogo y la primera especial, se quedó sin opciones al Touareg por una avería en la primera semana, durante la primera maratón, pero terminará acumulando muchos kilómetros de experiencia de cara al futuro.