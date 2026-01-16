El Burgos denuncia al Valencia CF por "alineación indebida" de Umar Sadiq
El Valencia CF ha presentado alegaciones y, en principio, la reclamación de los burgaleses no tiene recorrido. Los castellanos argumentan que Sadiq no debió ser alineado porque ya había jugado la competición con la Real Sociedad
Pablo Leiva
El Burgos CF ha presentado una queja formal ante el Comité de Competición de la RFEF acusando al Valencia CF de utilizar de modo inapropiado a Umar Sadiq en el partido de octavos de final de la Copa del Rey. Sobre el campo, los valencianistas se impusieron por 0-2, siendo el segundo y último gol obra del delantero nigeriano.
Los castellanoleoneses argumentan en su denuncia, desvelada por la 'Ser Deportivos Valencia', que Sadiq ya había participado en esta misma edición del torneo defendiendo los colores de la Real Sociedad en rondas anteriores, lo que, según su interpretación de la reglamentación, contravendría las normas sobre elegibilidad de jugadores.
En el escrito, firmado por el presidente de la entidad burgalesa, Alejandro Ariel Grandinetti, se alega que ex de la Real excede el límite permitido para disputar encuentros oficiales con más de dos clubes en una misma temporada y competición, haciendo referencia al artículo 5.5 del Reglamento FIFA aplicable a transferencias y registros de futbolistas. Un artículo que indica: "El jugador no será elegible para jugar en partidos oficiales por más de dos clubes durante la misma temporada en el mismo campeonato nacional o copa...".
Alegaciones del Valencia CF
Por su parte, el Valencia ha rechazado rotundamente esta denuncia en un documento de alegaciones dirigido al Juez Único de Competición. El club de Mestalla sostiene que la inscripción de Sadiq se realizó conforme a las normas vigentes, y que tanto LaLiga como la propia RFEF autorizaron su participación. Además, los valencianos han defendido que no existe una distinción reglamentaria entre partidos de Copa o Liga en lo que se refiere a la elección y alineación de los futbolistas.
El conflicto se produce justo antes del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, programado para el próximo lunes, y se espera que el órgano competente se pronuncie antes de esa fecha.
No obstante, todo indica que la reclamación del Burgos, alentada en la noche del jueves en redes sociales por seguidores locales, no tiene por delante ningún recorrido. Un día antes, Javi Galán, que ha jugado la Copa con el Atlético de Madrid, lo hacía también con Osasuna, su nuevo equipo desde enero, contra la Real Sociedad en Anoeta.
