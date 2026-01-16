El Valencia 'pide' jugarse los Cuartos de Copa lejos de Mestalla

El Valencia CF logró este jueves su clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey 2026. El conjunto de Carlos Corberán solventó el duelo en un partido serio, en un estadio con un terreno de juego irregular como consecuencia de la lluvia. El club de Mestalla ya aguarda rival que saldrá del sorteo que se celebrará el próximo lunes.

Que el Valencia CF sea considerado bronco y copero no es valadí, donde acumula en sus vitrinas ocho títulos del torneo del KO. En este sentido, durante sus 106 años de historia, la entidad valencianista se ha clasificado 57 veces para los cuartos de final. Y pese a la dura etapa de Meriton, el Valencia ha conseguido meterse entre los ocho mejores equipos de la competición copera en ocho de las últimas once temporadas. Sólo el Barcelona supera al club valencianista, que está por delante de quipos como Real Madrid, Atlético, Athletic y Real Sociedad.

Y de cara al sorteo, el Valencia debería solicitar (entiéndase la ironía) disputar los cuartos de final lejos de Mestalla. Y es que el conjunto que ahora entrena Carlos Corberán es el primer equipo en la historia del fútbol español que supera 17 eliminatorias consecutivas de Copa del Rey fuera de casa. Eso sí, todas ante conjuntos de inferior categoría. La última vez que cayó eliminado a domicilio fue ante el Sevilla en 2021 en el Sánchez Pizjuán por un contundente 3-0, plantilla dirigida aquella temporada por Javi Gracia. Desde entonces, el Valencia solo ha sido apeado de la competición en su propio feudo, y cuando partía como favorito, ante Athletic (2023 por 0-3) y Celta (2024 por 1-3), y de manera estrepitosa ante el Barça el pasado año por 0-5. En 2022, con José Bordalás, el Valencia se plantó en la final que perdió con el Betis.

El precendente del Lleida

Por otro lado, el Valencia ha superado una eliminatoria contra equipos de categorías inferiores desde 2004. La última vez, también en el formato de competición a partido único, fue ante a la UE Lleida, en octubre de aque añó, cuando el club de Mestalla, entonces dirigido por Claudio Raineri, agudizaba su crisis en la Liga cayendo por 1-0 contra el equipo de Segunda A. En aquel partido estaban jugadores valencianistas como Palop, Marchena, Albelda, Fiore, Rufete o Mista. Previamente, también a partido único, el Valencia fue apeado por Osasuna (a doble partido cuando defendía título) Guadix, Novelda (alineación indebida) y Alicante , todos de inferior categoría.

Desde entonces, el Valencia ha sido un equipo que ha gozado de cierta regularidad en el torneo de la Copa del Rey, con tres finales (2008-2019-2022) y dos títulos (2008-2019), además de varias semifinales, siempre con el Barcelona como verdugo.