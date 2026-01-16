Aidoo entra en escena en el Valencia CF

El Valencia CF ha logrado un respiro deportivo con la victoria ante el Burgos CF en los octavos de final de Copa del Rey. Sin embargo, los de Corberán ocupan puestos de descenso en LaLiga y la visita al Coliseum del Getafe CF llega como una bala que no puede fallar. El mercado de fichajes de enero ha dado un respiro al técnico con la llegada de Umar Sadiq, pero siguen necesitándose dos perfiles más: un central y un mediocentro.

Sobre el puesto de central hay varias opciones encima de la mesa, desde futbolistas seguidos por la dirección deportiva hasta ofrecimientos que llegan a las oficinas del club. Uno de ellos sería Joseph Aidoo.

Aidoo celebra el cuarto gol del Celta al Betis / EFE

Según ha adelantado Deportes Cope Valencia, el central ganés del Celta de Vigo gana enteros como alternativa para el puesto en caso de que rescinda el contrato que le une con los gallegos hasta el 30 de junio de 2026. Llegaría para cubrir la ausencia de Diakhaby, ya que añaden que no se forzará la salida de Cömert y sólo se marchará si llega una oferta por él.

Su último partido, ante el Valencia CF

A sus 30 años, el internacional africano sólo ha participado en tres encuentros ligueros y dos coperos esta temporada, todos ellos culminados con victoria. En LaLiga, eso sí, sólo ha sido titular ante Osasuna en El Sadar y contra el Valencia CF en Balaídos, en la humillante victoria gallega ante los de Corberán (4-1).

De Haas y Amenda

El Valencia CF tampoco pierde de vista la situación de De Haas, nombre que adelantó Superdeporte, y Amenda, como adelantó Tribuna Deportiva. En ese sentido, el cuadro valencianista tiene un abanico más amplio pero sí hay cierto nerviosismo dentro del club por ver que ya se ha consumido la primera quincena de enero y todavía no se ha cerrado un central del gusto del técnico.

La situación además ha cambiado. Cabe recordar que hace dos meses ya se valoraba la idea de firmar a un central para mejorar ese perfil en Mestalla, pero la lesión de Diakhaby ha provocado un cambio de paradigma. Esa necesidad ha provocado un ligero cambio de perfil y también la adaptación de Copete, que en el pasado reciente ha mejorado su rendimiento, lo que permite no solo focalizarse en centrales zurdos (lo primero que se empezó a mirar).