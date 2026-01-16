Getafe-Valencia: Fecha, horario y TV

El Valencia CF, vuelve a verse las caras con su exentrenador José Bordalás, al que tan solo ha sido capaz de ganar una vez a domicilio en sus seis enfrentamientos ligueros y fue en 2018.

El preparador alicantino estuvo al frente del Valencia durante la temporada 2021-2022, en la que alcanzó la final de la Copa del Rey, en la que llegó procedente del Getafe, equipo al que se reincorporó en el tramo final de la campaña 2022-2023, en la jornada 32.

El único triunfo valencianista se produjo en la temporada 2018-2019 cuando se impuso por la mínima (0-1) con un gol de Daniel Parejo, de penalti, en un equipo en el que ya estaba su actual capitán, José Luis Gayá. Desde entonces, el balance ha sido favorable a Bordalás que ha sumado tres triunfos y un empate con 8 goles a favor y tan solo uno en contra.

El empate del pasado año

El único tanto anotado por el Valencia fue el que consiguió el argentino Barrenechea que adelantó a su equipo en el empate cosechado el curso pasado (1-1), ya que Arambarri transformó una pena máxima en el último minuto.

En los tres duelos anteriores se impuso con solvencia el equipo getafense 3-0 en las temporadas 2019-2020 y 2020-2021, antes de recalar en el banquillo de Mestalla, y 1-0 en la 2023-2024 tras su salida del Valencia. Su primer enfrentamiento también se saldó con una victoria del Getafe por la mínima (1-0) en la temporada 2017-2018.

Horario y Televisión

El partido entre Getafe y Valencia se disputa este domingo, 18 de enero, en el Coliseum a las 14 horas. El encuentro será emitido Movistar LaLiga.