Llorca: "Queremos que València sea sede del Mundial"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) "todo el apoyo y el compromiso" por parte del gobierno valenciano para que la ciudad de València, en la figura del Nou Mestalla, sea una de las sede del Mundial de fútbol masculino 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

Así lo ha explicado a preguntas de los periodistas tras la presentación de la Supercopa de España Iberdrola, que se celebrará en Castelló de la Plana. En el acto ha participado el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

"A mí me consta que a la Federación Española de Fútbol le gustaría que una ciudad tan importante como es València, la tercera ciudad de España, y esta comunidad donde viven cinco millones y medio de valencianos y valencianas, sean sede de ese mundial", ha manifestado el jefe del Consell.

Apoyo de la Generalitat

Por tanto, Llorca ha indicado que ha trasladado este viernes a Louzán que "en esa petición que hace él no está solo, que va a tener todo el apoyo y todo el compromiso por parte de la Generalitat Valenciana".

Según informan desde la administración autonómica, el 'president' también ha destacado la conectividad y la afición al fútbol en València y el deseo de todos los valencianos de disfrutar de un mundial en su tierra. "Lo vamos a hacer muy bien y no vamos a defraudar", ha dicho.