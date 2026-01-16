Quique Flores no aclara si el Valencia le ha llamado para relevar a Corberán

El entrenador español Quique Sánchez Flores evitó responder a si el Valencia CF le ha llamado para saber su predisposición a coger las riendas del equipo en el caso de Carlos Corberán fuera destituido.

El conjunto valencianista es actualmente antepenúltimo en LaLiga, con 17 puntos, donde solo ha sumado un triunfo en los últimos 14 partidos. Si bien la directiva muestra su respaldo al técnico de Cheste los resultados son los que son y afronta un mes y medio en el que tendrá que enfrentarse a Getafe, Espanyol, Betis, Real Madrid, Levante y Villarreal.

Y cada vez que suena un (posible) cambio de entrenador en el Valencia el nombre de Quique sale a relucir. Así, durante una entrevista en El Partidazo de COPE, un oyente preguntó al técnico si la entidad de Mestalla le había llamado ante una hipotética destitución de Corberán y en el caso de producise esa llamada si volvería al club valencianista. Como era de esperar, Sánchez Flores respondió con un "no voy a contestar", aunque agradeció el mensaje de "te necesitamos".

Su precedente en el Valencia

Quique Sánchez Flores fue técnico del Valencia durante las temporadas de 2005-2007 y fue destituido, de madrugada, a los pocos meses de la tercera por el entonces presidente Juan Soler, tras una derrota por 3-0 ante el Sevilla. Su equipo era cuarto en la clasificación a cuatro puntos del líder, el Real Madrid. Clasificó al club para dos ediciones de la Liga de Campeones, llegando hasta los cuartos de final donde cayó contra el Chelsea. Tras su destitución sentenció con aquella frase de "pierdo un cargo, pero gano una vida". Su relevo fue Ronald Koeman.