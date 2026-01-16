Reto mayúsculo de Valencia Basket ante la mejor defensa de la Euroliga

El primer equipo masculino de Valencia Basket abre un fin de semana de dos salidas durísimas visitando la pista del vigente campeón de la máxima competición continental, el Fenerbahçe Beko Istanbul (viernes 16, 18:45h, Ulker Sports and Event Hall, Movistar Deportes 2) en un encuentro correspondiente a la jornada 22 de la EuroLeague. El equipo taronja necesitará encontrar su mejor versión en los dos lados del campo para tener opciones en un partido que plantea un choque de ritmos en la pista del equipo que menos puntos encaja, que tiene la mejor eficiencia defensiva del torneo: Ees el equipo que menos puntos encaja (79,8), el que tiene una mejor eficiencia defensiva (1,09 puntos), el que menos asistencias permite a sus oponentes (15,5) y el que más baja la eficacia en tiros de campo de sus rivales (es el único por debajo del 50%) provocando los peores registros de sus rivales tanto en el tiro de dos (50%) como en el tiro de tres puntos (32,4%).

En el partido de la primera vuelta una fulgurante salida ayudó al conjunto valenciano a asegurar el triunfo por 94-79, pero los precedentes avisan de la dificultad del reto: el equipo taronja ha caído en cuatro de sus seis visitas a este rival y que ha perdido en las últimas dos. Nate Reuvers, que se retiró del partido del lunes ante Casademont Zaragoza con un esguince de tobillo izquierdo, es la principal duda de cara a un doble desplazamiento para el que el técnico Pedro Martínez ha desplazado a todos sus jugadores profesionales. Valencia Basket afronta este encuentro desde la tercera posición con un balance de 14-7.

El Fenerbahçe Beko Istanbul rompió la semana pasada una racha que era de cuatro triunfos consecutivos en Dubai, pero habiendo ganado ocho de sus últimos diez partidos ha subido hasta la quinta posición con un 13-7 en su casillero con un partido pendiente en El Pireo. Y el fin de semana demostró sus virtudes defensivas dejando en 58 puntos al tercer clasificado de la liga turca en un contundente triunfo ante el Bahcesehir Koleji en el que su más reciente fichaje, Nando de Colo, hizo su estreno con su nuevo equipo. El extaronja podría jugar sus primeros minutos en EuroLeague con el conjunto turco en su segunda etapa en este partido para unir fuerzas con un Wade Baldwin IV que lleva 27 de valoración de media en los últimos tres partidos y Talen Horton Tucker. A los lesionados que ya arrastraba de semanas anteriores como Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim o Arturs Zagars se le han unido en la última semana dos jugadores importantes para ellos como Bonzie Colson y otro de sus fichajes recientes, el pívot Chris Silva.

Pedro Martínez analiza el partido

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, señalaba en la previa de este partido que “todos los partidos en esta competición, y en la acb también, sabemos que nos tenemos que preparar siempre para partidos muy difíciles. Fenerbahçe ahora mismo tiene una dinámica muy buena, en los últimos meses está jugando con muchísima solidez. Es un equipo que juega muy buen baloncesto, con muy buenos jugadores, y necesitamos prepararnos para un partido de máxima exigencia y para estar en el partido tenemos que jugar muy bien. Tienen muy buen físico, es un equipo muy bien entrenado, con jugadores con muchísima experiencia en la competición, y su defensa es excelente, pero también tenemos que defender bien, porque no solamente son un equipo bueno defensivamente, sino que también ofensivamente tienen muchísimo talento. No nos vamos a fijar en uno o dos jugadores, ellos son un roster muy bueno, y De Colo es un jugador importante, pero tenemos que prestar atención a todos”.

Tras su triunfo ante Casademont Zaragoza del lunes, los hombres de Pedro Martínez han dispuesto de un día de descanso y dos sesiones de entrenamiento en Valencia antes de poner rumbo a Turquía para abrir una nueva serie de compromisos que le llevará a disputar cinco partidos en diez días. Tras el choque en la cancha del Fenerbahçe, el equipo taronja viajará directamente a la capital de España para medirse ante el Real Madrid el domingo 18 de enero a las 19:00 horas en un duelo directo por el liderato de la Liga Endesa. Y le seguirá la cuarta semana consecutiva de tres partidos en la que recibirá al Paris Basketball (martes 20 de enero, 20:30h, jornada 23 EuroLeague) y visitará de forma encadenada al FC Bayern Munich (jueves 22 de enero, 20:30h, jornada 24 EuroLeague) y al Dreamland Gran Canaria (domingo 25, 13:00 horas, jornada 17 Liga Endesa).

Séptima visita a la pista del Fenerbahçe

El partido de la tarde del viernes será la séptima vez que Valencia Basket visite al Fenerbahçe Beko Istanbul en la Euroliga, con unos precedentes de cuatro victorias locales y dos triunfos taronja. Tras dos victorias de los turcos para empezar, el equipo taronja se impuso en la prórroga por 98-100 en la temporada 2019-20 con una remontada para recuperar los siete puntos de desventaja a 78 segundos del final y por 86-90 en la 2020-21 con 20 puntos de Sam Van Rossom. En el curso 2022-23 compitió hasta la última jugada pero en su última visita, el equipo taronja sufrió una dura derrota en un partido en el que el equipo turco batió el récord de triples de la competición anotando 24.

Sin embargo, en el precedente más reciente, el encuentro de la primera vuelta disputado el 28 de octubre en el Roig Arena, Valencia Basket colocó el histórico de enfrentamientos ante este rival en 9-6 a su favor al imponerse por 94-79 en un partido en el que fue siempre por delante desde un excelente primer cuarto y aguantó la aparición ofensiva de Biberovic en el último acto para asegurar el triunfo con 17 puntos y 6 rebotes de Kameron Taylor y 15 puntos de Brancou Badio. En relación a ese partido, Braxton Key no había llegado todavía al conjunto taronja y Yankuba Sima estaba lesionado. Por parte turca, no había incorporado todavía a Silva y De Colo, Brandon Boston Jr. estaba lesionado y participaron en aquel choque, pero están fuera en este momento por cuestiones médicas Wilbekin, Bitim y Colson.