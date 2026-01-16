El Valencia apunta a un mediocentro

La nueva estructura deportiva del Valencia CF sigue trabajando para reforzar la plantilla de Carlos Corberán en el mercado de invieron, con el objetivo de que el equipo salga de los puestos de descenso. Tras la llegada de Sadiq, petición expresa del técnico de Cheste, las posiciones anotadas en rojo son un defensa central y un mediocentro.

En el área defensiva, uno de los nombres en los que piensa el Valencia es Justin de Haas , central zurdo de 1,94 m y que milita en el Famalicão de la Liga Portuguesa. También han sonado Amenda, del Eintracht de Frankfurt, y Jeremiah St. Juste del Sporting de Portugal.

Mientras, de momento, no se ha materializado la llegada del central que reclama Corberán para fortalecer la defensa, agravada tras la baja de Diakhaby, el equipo de Ron Gourley peina el mercado en busca de un centrocampista que apuntale la zona ancha, donde Santamaría no ha dado el rendimiento deseado y con un Pepelu que lo juega todo desde hace dos meses. Y este viernes han salido a la luz dos nombres por los que parece el Valencia ha preguntado.

Ndidi del Besiktas

Uno es Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano de 29 años, que milita en el Besiktas turco, club al que llegó precisamente el pasado verano procedente del Leiscester (Premier League) por un montante de ocho millones de euros. Según avanza Tribuna Deportiva, la entidad de Mestalla ha contactado con el internacional nigeriano (concluye este sábado este su participación en la Copa de África), que ha mostrado su predisposición a recalar en la Liga. La operación se antoja harta complicada en lo económico tras lo abonado por el conjunto turco hace solo medio año por un futbolista que ha disputado 1.200 minutos en catorce encuentros de la superliga donde ha anotado un gol.

Por otro lado, Skysports revela que el Valencia también habría preguntado por Frank Onyeka, jugador propiedad del Brentford (Premier League). El internacional nigeriano apenas ha disputado 250 minutos entre la competición liguera y la EFL Cup. El pasado curso estuvo en el Ausgburgo alemán donde si fue sumó 2800 minutos en 33 encuentros. El valor de mercado del jugador de 28 años ronda los siete millones de euros.