El Valencia Basket sucumbe ante la defensa del Fenerbahçe

El Valencia Basket cayó en la cancha del Fenerbahçe Estambul por 82-79 en un partido en el que los taronja no jugaron cómodos y se estrellaron con la mejor defensa de la Euroliga. Aún así, los taronja aún tuvieron en sus manos a 15 segundos del final, una posesión para empatar y buscar la prórroga. Los de Pedro Martínez fueron siempre a remolque y sólo la inspiración por rachas de hombres como Pradilla, Reuvers o Montero, mantuvieron la esperanza hasta el final. El Fenerbahçe supera ya a los taronja en la clasificación que, tras la derrota en Estambul presentan un balance de 14-8.

En el primer cuarto, el Valencia Basket plantó cara

Fiel a su estilo, el Valencia Basket apostaba desde el principio por el tiro exterior con el triple como principal arma. El ataque taronja lo estrenaba un triple de Pradilla que contrarestaba la canasta inicial de los locales (2-3). El Valencia Basket salía con la clara misión de correr, imprimir un ritmo rápido con el que desbordar a la mejor defensa de la Euroliga, la del Fenerbahçe. Pradilla, inspirado en el tiro, lograba otro triple. Los taronja abrían el campo y ponían en aprietos a los locales que apostaban por un juego más estático. El Valencia Basket anotaba de 3 en 3. Ahora era Montero el que sumaba otro triple y Pradilla, continuaba su particular exhibición con su tercer cañonazo de tres. El Fenerbahçe, por su parte, también se mostraba eficiente en el ataque y el partido se movía en guarismos muy igualados (14-13) min. 5). Montero y Pradilla alternaban protagonismo en el triple ante la impotencia de los turcos para frenar el tiro exterior taronja.

En el Fenerbahçe Baldwin dirigía con eficacia el ataque y los locales encontraban buenas opciones de tiro con penetraciones y metindo balones en la cancha. Ahora los problemas eran para el Valencia Basket. El propio Baldwin metía un triple que sellaba un particial de 9-0. Con 25-18 Pedro Martínez pedía tiempo. El extaronja Nando de Colo, recientemente fichado por el equipo turco, seguía estirando la ventaja local y con tres tiros libres consecutivos la elevaba a 10 puntos (28-18).

El Valencia Basket acumulaba ahora errores en ataque. El acierto inicial se diluía y se sucedían los tiros erráticos. Era urgente anotar y ahí aparecía Reuvers, ya recperado de su esguince de tobillo, para palmear bajo el aro y acabar con una sequía anotadora que empezaba a ser preocupante. Con 28-20 acababa el primer cuarto. Pese a lograr un 5 de 7 en triples en estos primeros 10 minutos, el Valencia Basket acumulaba 8 puntos de desventaja. Faltaba sumar también de 2.

Problemas ante la defensa turca

Taylor entendía el mensaje y desde la zona llegaba la primera canasta taronja del segundo cuarto (28-22). Reuvers contribuía también a mejorar la efectividad bajo los aros con otro palmeo (30-25). Los taronja recortaban distancias. Un triple de Taylor confirmaba la reacción (30-28) y Moore, con una de sus infalibles penetraciones, ponía el empate a 30. Faltaba dar la vuelta al marcador pero el Fenerbahçe no estaba dispuesto a permitirlo y lograba rehacerse y reuperar el mando. Eso sí, con el Valencia Basket muy cerca (35-31 min. 16).

Los locales se escapaban

Un triple de De Colo firmaba un parcial de 8-0 (38-31). El Fenerbahçe lograba su objetivo de levr el partido a guarismos cortos especialmente por lo que respecta al Valencia Basket que en el minuto 18 sólo había logrado 31 puntos. La defensa turca hacía mella, a los taronja le faltaba frescura para solventar en ataque. Los triples, principal recurso en los primeros 10 minutos, no funcionaban ahora. La presión local provocaba errores y pérdidas de balón del conjunto valenciano. Con 44-31 y todas las alarmas sonando, Omari Moore lograba un triple que daba un poco de aire (44-34). Con 45-34 se llegaba al descanso.

Reuvers frente a Bacot / EFE

Tercer cuarto

Arrancaba el tercer cuarto con malas noticias ya que un triple de Horton Tucker seguía incrementando la renta local. Era necesario incrementar el ritmo y así lo hacía el Valencia Basket que con varias rápidas acciones recortaba distancias pero sin inquetar aún el dominio de Fernerbahçe. Los turcos rehacían su defensa, no estaban dispuestos a ceder la hegemonía. Los minutos pasaban y el Valencia Basket no lograba asentar una racha positiva lo suficientemente larga para poner en apuros a su rival. (60-49). Era necesario recuperar la inspiración y ésta llegaba, cómo no, desde el triple. Dos consecutivos a cargo de Reuvers y Badio volvían a meter a los taronja de lleno en la lucha por la victoria (60-55, min. 27). El técnico local, Sarunas Jasikevicius inmediatamente paraba el juego para leerle la cartilla a sus jugadores.

El Valencia Basket volvía a correr, recuperaba su identidad. Reuvers, con 1 tiro libres seguía dando pasos hacia la remontada (60-56). Birsen replicaba con un triple que enfriaba momentáneamente el despegue taronja. Con 66-58 se llegaba al final del tercer cuarto.

Último cuarto

Fenerbahçe no bajaba la guardia en defensa. Hasta cuatro tiros desperdiciaba el Valencia Basket en un mismo ataque mientras el Fenerbahçe exhibía solidez (68-58). La suerte no acompañaba tampoco y el aro escupía varios intentos de triple, hasta que Taylor rompía esa dinámica. El Valencia Basket se movía a ráfagas y ahora, con un 0-5 volvía a acercarse. Pero de nuevo faltaba el empuje final o la energía necesaria para culminar una remontada que no acaba de llegar. Fenerbahçe, por enésima vez salvaba la situación de peligro (71-63). Se entraba en los últimos 5 minutos con 10 puntos de desventaja para los de Pedro Martínez (73-63). El tempo del partido seguía favoreciendo a Fenerbahçe, mucho más cómodo en partidos con poca anotación y predominio defensivo.

Exhibición de Montero

El Valencia Basket presionaba, intensificaba su defensa buscando forzar los errores locales. La esperanza llegaba de las manos de Montero que con dos triples consetuvos volvía a acercar a los de Pedro Martínez que se ponían a tan sólo 4 puntos a falta de poco más de 1 minuto. Birsen metía un triple que dificultaba seriamente la remontada. Montero no se rendía, se echaba el equipo a las espaldas y ahora de 2, volvía a anotar dos canastas consecutivas firmando 10 puntos consecutivos que hacían temblar a la afición local. Con un apretadísimo 80-77 se entraba en los últimos 21 segundos y con posesión para Fnerbahçe. De nuevo Montero ¡robaba un balón que devolvía la posesión a los taronja!.

A falta de 15 segundos y 3 puntos a bajo el Valencia Basket disponía de una posesión de oro para buscar el empate con un triple. Se lo jugaba Reuvers en un tiro forzado que no tenía premio. El rebote se lo llevaba el Fenerbahce y Biberovic era objeto de falta personal. Anotaba los dos tiros y a falta de 4 segundos volvía a escaparse el conjunto turco (82-77). Con canasta taronja ya sin opciones, finalizaba el partido (82-79).