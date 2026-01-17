El centrocampista que busca Corberán en el mercado

El Valencia CF necesita 'calle' en muchos partidos. Jugadores físicos, de recorrido, con robo, pero sobre todo que abarquen mucho campo y ocupen más zonas del campo. La realidad es que la llegada de Santamaría, al menos hasta el momento, no ha salido como se esperaba después de una notable segunda parte del curso en la Ligue 1 la campaña pasada. El francés llegó a ser titular en un tramo del curso, pero la realidad es que Pepelu lleva meses a buen nivel y su posición ahora es la de 'parche' cuando sea necesario. Con ese rol, su salida podría llegar a producirse este mercado de invierno y es ahí donde aparece el perfil de un jugador que necesita Corberán, que no tiene y que está buscando: un pivote más físico.

En verano se habló de Santamaría y Pepelu como hombres clave para ocupar el vacío que dejaba Barrenechea, que llegó a estar a un nivel espectacular en la segunda vuelta de la temporada pasada. En cualquier caso, la realidad es que salvo este último tramo de Pepelu en el que sí está ofreciendo un rendimiento notable, el Valencia necesita más soluciones en la medular. Y es ahí donde aparece la opción de un pivote o mediocentro físico en este mercado invernal. Eso sí, después de firmar antes a un central titular.

El conjunto dirigido por Corberán necesita más perfiles en el centro del campo y sobre todo uno muy concreto. Según ha adelantado Tribuna Deportiva, Ndidi está en la lista de esos deseos para este mismo mercado invernal, un refuerzo que ya se intentó el verano pasado y que ahora está sobre la mesa. Más allá incluso de que sea una operación con un desembolso mayor del esperado antes del arranque de mercado. Por otro lado, SkySports ha adelantado que Onyeka (Brentford) es otra de las opciones que tiene sobre la mesa el conjunto dirigido por Corberán, aunque ambos jugadores no son tan prioritarios como el central. Además, en el caso de Onyeka, como destaca Marca, hay equipos ingleses en la pelea.

Pepelu empate de penalti / EFE

Elogios a Pepelu

En la última rueda de prensa, el entrenador del Valencia destacó el carácter de Pepelu, quien se ha hecho con la titularidad de manera indiscutible y además jugando a buen nivel. "Los penaltis los trabajamos de forma regular, pero es imposible replicar en un entrenamiento lo que pasa en un partido. El ejemplo es la personalidad y huevos que tuvo Pepelu el último partido. Venir de uno fallado y estar en el descuento en Mestalla y lanzar como lo lanzó me puso muy orgulloso", decía el técnico con orgullo de su jugador, que se ha convertido en uno de los futbolistas más regulares de las últimas semanas", sentenció.

Aidoo entra en escena

Sobre el puesto de central hay varias opciones encima de la mesa, desde futbolistas seguidos por la dirección deportiva hasta ofrecimientos que llegan a las oficinas del club. Uno de ellos sería Joseph Aidoo. Según ha adelantado Deportes Cope Valencia, el central ganés del Celta de Vigo gana enteros como alternativa para el puesto en caso de que rescinda el contrato que le une con los gallegos hasta el 30 de junio de 2026. Llegaría para cubrir la ausencia de Diakhaby , ya que añaden que no se forzará la salida de Cömert y sólo se marchará si llega una oferta por él.

A sus 30 años, el internacional africano sólo ha participado en tres encuentros ligueros y dos coperos esta temporada, todos ellos culminados con victoria. En LaLiga, eso sí, sólo ha sido titular ante Osasuna en El Sadar y contra el Valencia CF en Balaídos, en la humillante victoria gallega ante los de Corberán (4-1).

De Haas y Amenda