El Juez Único desestima la denuncia del Burgos contra el Valencia CF

Hasta aquí llegó la denuncia del Burgos CF al Valencia CF por supuesta alineación indebida en el partido de Copa del Rey. El conjunto del Plantío presentó un escrito ante la Real Federación Español de Fútbol (RFEF) por la participación de Umar Sadiq en ese duelo de octavos de final. El argumento esgrimido por el cuadro castellano-leonés fue que el nigeriano ya había disputado la competición con la Real Sociedad, haciendo referencia al artículo 5.5 del Reglamento FIFA aplicable a transferencias y registros de futbolistas. Un artículo que indica: "El jugador no será elegible para jugar en partidos oficiales por más de dos clubes durante la misma temporada en el mismo campeonato nacional o copa...". Sin embargo el Juez Único del Comité de competición ha resuelto en favor del Valencia CF e incluso ha afeado la postura del cuadro burgalés. Dicho lo cual el Valencia CF estará en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey de la próxima semana.

El Juez Único indica en su escrito de resolución que "no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable" la denuncia del Burgos CF y va más allá, dejando un recado al club denunciante: "Tanto es así, que no está de más recordar que siendo esto así, presumir una alineación indebida en base a una interpretación normativa que no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable respecto de un jugador sin impedimento alguno para jugar y en posesión de licencia, constituye una manera de entender las normas y la deseable y leal rivalidad que no se puede compartir por frontalmente contraria a un principio esencial en el Derecho del Deporte: que los encuentros se ganan o pierden en el terreno de juego y no en los despachos".

Por su parte, el Valencia rechazó rotundamente la denuncia en un documento de alegaciones dirigido al Juez Único de Competición que presentó el viernes. El club de Mestalla sostenía que la inscripción de Sadiq se realizó conforme a las normas vigentes, y que tanto LaLiga como la propia RFEF autorizaron su participación. Además, los valencianos defendían que no existe una distinción reglamentaria entre partidos de Copa o Liga en lo que se refiere a la elección y alineación de los futbolistas tal y como ha confirmado finalmente la RFEF.