El Valencia Basket busca extender su buena racha en la pista del Estudiantes

El Valencia Basket se enfrenta este sábado al Movistar Estudiantes en la jornada 17 de la Liga Femenina Endesa en un encuentro en el que tratará de extender su buena racha después de acumular hasta cinco victorias consecutivas repartidas en cuatro triunfos ligueros y uno, el más reciente, en la Euroliga.

Este miércoles, el Valencia Basket se impuso al Umana Reyer Venecia (81-73) en la jornada 9 de la competición europea después de una reacción final en el último cuarto con un parcial de 23-12 y con 15 puntos de Kayla Alexander y 14 de Awa Fam. El triunfo le permitió al conjunto ‘taronja’ escalar hasta el segundo puesto del grupo F.

En ese encuentro, el técnico pudo contar por primera vez en un mismo partido con Leticia Romero e Yvonne Anderson, llamadas a ser las directoras de juego principales del equipo en la parte decisiva de la temporada.

En clave liguera, el equipo valenciano venció cómodamente en la jornada anterior al Perfumerías Avenida (81-54) en un partido que rompió en la segunda parte con 21 puntos de la exterior Leo Fiebich. Con esa victoria, el Valencia Basket sigue tercero en la clasificación con un balance de 12 triunfos y 2 derrotas, a dos partidos del Spar Girona y a tres del Casademont Zaragoza, segundo y primero respectivamente.

Vuelve Cristina Ouviña

Con respecto a la convocatoria, el entrenador, Rubén Burgos, recupera a la base Cristina Ouviña tras un proceso gripal pero mantiene la baja de la escolta Hind Ben Abdelkader que ya no jugó ante Venecia por unas molestias musculares.

Su rival será un Movistar Estudiantes decimotercero clasificado con 5 victorias y 11 derrotas, por delante del decimocuarto Estepona y del decimoquinto Araski, ya en puestos de descenso. En la jornada anterior, el Estudiantes perdió en su visita a la pista del Baxi Ferrol (74-54).

La ala pívot Frieda Buhner, con 16,8 puntos, 7,1 rebotes y 19,9 créditos de valoración por partido, y la pívot Nneka Ezeigbo, con 12,6 puntos, 8,1 rebotes y 15,5 de valoración por encuentro, son las jugadoras más en forma del conjunto madrileño durante esta temporada.

En el encuentro disputado en la primera vuelta en el Roig Arena, el Valencia Basket se impuso con holgura al Movistar Estudiantes (84-61) con 14 puntos y 7 rebotes de Leo Fiebich, la jugadora más destacada del partido.