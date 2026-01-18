Athenea castiga al Levante en Buñol (1-2)

El Levante UD femenino cayó derrotado por la mínima (1-2) ante el Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Buñol en un partido en el que las granotes se mantuvieron vivas hasta el final. Un doblete de Athenea en la primera media hora del encuentro decantó la balanza hacia las visitantes y mantiene a las levantinistas como colistas de la clasificación, una semana más.

El conjunto dirigido por Andrés París arrancó el encuentro con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones tras la victoria ante el Logroño —la primera de la temporada—. Sin embargo, el partido se puso muy pronto cuesta arriba. En el minuto 10, Athenea adelantó a las madridistas tras un potente disparo que entró en la portería después de rebotar en el larguero.

El Levante respondió con una acción muy peligrosa de Carol, que intentó sorprender con un gol olímpico que apunto estuvo de sorprender a Misa. Sin embargo, en el minuto 24, Athenea volvía a aparecer para firmar el 0-2 y ampliar la ventaja madridista.

El Levante volvió al partido en el minuto 32 gracias a un gol de Dolores, que aprovechó un rechace dentro del área para recortar distancias. Las granotes tuvieron varias ocasiones para empatar el partido en la segunda parte, pero el marcador no se movió y confirmó una nueva derrota. Temporada aciaga para un equipo histórico.