Corberán: "Gayà es un ejemplo de sentimiento valencianista"

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, aseguró este domingo en rueda de prensa que su jugador José Luis Gayà, autor del tanto de su equipo con el que logró la victoria en el Coliseum ante el Getafe (0-1), es un "ejemplo de sentimiento valencianista".

El técnico del conjunto valenciano alabó a su capitán, que en ocasiones ha tenido que escuchar críticas y que esta jornada ha sido decisivo para que el Valencia lograse su primera victoria de la temporada lejos de Mestalla.

"Muchísimo valor. Gayà es un ejemplo para mí de sentimiento valencianista. Siente y sufre en cada aspecto. Se alegra con todo lo bueno y sufre en las situaciones más difíciles. Desgraciadamente, le ha tocado vivir mucho en el Valencia en los últimos años. Era muy importante meter el gol y sacar los tres puntos", dijo.

"Hacerlo él, ha sido una acción genial, quizá impropia de un lateral. La calma y la sangre fría que ha tenido para finalizar la jugada, la verdad que ha sido un disfrute verlo así", añadió.

Para Corberán, la victoria frente al Getafe no era "una cuestión de alivio", más bien, declaró, era "una cuestión de necesidad" por la situación del Valencia, en puestos de descenso antes del pitido inicial.

"Sabemos que necesitábamos ganar. La necesidad de los tres puntos era tan grande como las ganas del equipo por ganar. Los últimos partidos, no todos, hemos estado muy cerca de conseguir algo más que un punto. Conseguir hoy tres refuerza la línea de trabajo", comentó.

"En cuanto a fútbol, no ha sido un partido brillante, pero este partido de no brillante con un terreno de juego que no ayudaba ante un equipo también con necesidad y condiciones de combatividad que resta lucidez... Hace que valor mucho la mentalidad", agregó.

Además, indicó que por el estado resbaladizo del césped del Coliseum, jugar el partido "era difícil aunque no se apreciara" y alabó la actitud de sus jugadores, que supieron adaptarse a todas las situaciones del choque.

"Me ha gustado la actitud del equipo, la combatividad, el carácter, saber sufrir y adaptarse a un partido de transiciones que de ataque posicional. Hemos tenido opciones y al final en un ataque rápido hemos encontrado la acción de Gayà", señaló.

"Doy valor a la victoria por encima del rival y doy valor al carácter del equipo cuando sufre ante la adversidad. Ha mostrado personalidad y deseo. Ha luchado como la semana anterior. Nuestra plantilla está capacitada para conseguir las cosas juntos", subrayó.