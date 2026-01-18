Hezonja aleja del liderato al Valencia Basket (94-79)

La opción de cerrar la primera vuelta como líder se le ha escapado al Valencia Basket tras su derrota de este domingo en Madrid (94-79). Y con ella, la posibilidad de asegurarse jugar el primer partido de la Copa en jueves para garantizarse descanso en caso de clasificarse para las semifinales, lo que complica ligeramente el horizonte copero ante un Valencia BC que deberá ganar tres partidos en tres días si quiere lograr el título en el Roig Arena.

Y eso que nada hacía presagiar cómo acabaría el partido después de los primeros diez minutos, cuando los de Pedro Martínez sorprendían a los locales con un recital de triples mientras los de Scariolo no veían aro en el tiro exterior.

Jean Montero, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers formaban el quinteto inicial en un día en el que De Larrea, Isaac Nogués y Neal Sako eran los descartes. Con ellos empezaba el festival de triples desde los primeros segundos, con Montero primero y reuvers después en dos ocasiones, anotando desde el 6,75 para cerrar un primer parcial de 2-9, en el que solo Kramer vio aro en los locales.

Fiel a su filosofía, Pedro Martínez cambiaba el quinteto antes del ecuador del primer período, pero no solo lograba mantener la intensidad, sino que también seguía el acierto desde la línea de 6,75, con Darius Thompson y Badio anotando tres consecutivos para poner un escandaloso 6-23 a menos de un minuto para el cambio de cuarto.

El marcador solo cambió ya desde el tiro libre, en las manos de Lyes y Deck por los locales y de Pradilla, por los visitantes, para cerrar el primer cuarto con un +15 para los taronja (9-14). Los blancos sumaban un 0 de 9 desde el 6,75, mientras que los taronja lograban un 7 de 12 (58%) y cuadruplicaban así su número de lanzamientos de tres respecto a los de dos.

Cambio radical de guion

El Real Madrid se veía impotente para frenar el vendaval anotador de los taronja, pero un triple de Lyles en la vuelta a la pista empezó a devolverles la confianza en el tiro exterior, aunque los taronja seguían manteniendo una buena renta tras un intercambio de canastas en el que anotaban Moore, Montero y Taylor (14-30).

Puerto, el único sin minutos hasta entonces, entraba a la pista junto a Darius. Moore, desde el tiro libre y Badio, desde el 6,75, volvían a poner el +17 (18-35), pero cuando los nubarrones aparecían de nuevo sobre el Real Madrid, los triples de Llull y unos buenos minutos de Garuba daban alas a los blancos, hasta poner un 27-37 que llevaba a Pedro Martínez a parar el partido, a 4:19 del descanso.

Tras un parcial de 7-0, Darius rompía la inercia con un nuevo triple, el tercero suyo sin fallo. Pero los taronja empezaban a sufrir ante el acierto exterior de un Real Madrid en el que Hezonja se sumaba al festival triplista de Llull, liderando un nuevo parcial de 15-0 que puso por delante a los locales tras un palmeo de Tavares (42-40) a falta de 48 segundos para el final de la primera parte.

Los taronja debían recomponerse de nuevo y Moore ayudó desde el 6,75 antes de que Deck, desde el tiro libre, llevara la igualdad al marcador antes del paso por vestuarios (43-43). Los porcentajes de tiro seguían siendo buenos, pero los taronja no supieron frenar el acierto de los locales desde el exterior y todo quedaba como al inicio para la segunda parte.

Hezonja dinamita el partido

Pedro Martínez volvía a apostar por el quinteto inicial en la reanudación, que empezaba con un tiro libre de Hezonja por una técnica a Pradilla pendiente del final de la primera parte. El croata lo fallaba, pero a partir de ahí, asumía el peso anotador de su equipo hasta el punto de acabar rompiendo el duelo, anotando de tres, desde el 4,60 e incluso con un mate de espaldas que puso en pie a su afición.

Montero era el único taronja que veía aro con claridad, con dos triples y ocho puntos seguidos, pero la defensa taronja estaba lejos de la intensidad del primer cuarto y los puntos de los locales caían sin cesar.

Darius recuperaba el acierto con seis puntos seguidos antes del último cuarto, pero Deck, Campazzo y de nuevo Llull desde el 6,75 disparaban a los locales hasta el 76-60 antes del último cuarto, a pesar de un último mate de Taylor.

Pensando en el average

Key anotaba rápido en transición para intentar despertar a los taronja, pero Madrid hurgaba en la herida con dos triples de Deck y Lyles que pusieron la máxima diferencia en el partido (82-62). Todo parecía perdido ya, pero Costello abrió también desde el 6,75 un parcial de 8-0, con Darius y Pradilla ayudando a llegar al 82-70, a 5:50 del final.

Sin embargo, los taronja no lograron cerrar la defensa y un triple de Kramer y un mate de Tavares volvían a echar un jarro de agua fría sobre las esperanzas de los visitantes. Pradilla una vez más, tirando de orgullo, sacaba un 2+1 y Puerto y Montero anotaban después, ya sin opciones de victoria, pero pensando quizá en el average particular. El propio Scariolo se lo recordaba así a los suyos en el último tiempo muerto a menos de tres minutos del final, recordándoles que "el Valencia BC es un rival directo".

Y el +15 para los blancos ya no cambió hasta el final del partido (94-79), con Hezonja respondiendo con un palmeo afortunado a dos tiros libres de Montero, el único taronja junto a Darius que acabó con dobles dígitos tanto en puntos como en valoración. El liderato se escapa y con él la opción de llegar a la Copa como primer cabeza de serie. Y casi sin descanso, el martes contra el París en un duelo más importante si cabe tras la última derrota ante el Fenerbahçe.

- Ficha técnica:

94. Real Madrid (9+34+33+18): Campazzo (4), Krämer (14), Abalde (2), Hezonja (23) y Tavares (4) -cinco inicial-, Maledon (7), Feliz (-), Llull (14), Deck (11), Lyles (9), Garuba (6) y Len (-).

79. Valencia Basket (24+19+17+19): Montero (15), Moore (7), Taylor (4), Pradilla (8), Reuvers (6) -cinco titular-, Thompson (19), Badio (6), Puerto (2), López-Arostegui (3), Key (2), Costello (6) y Sima (1).

Árbitros: Fernando Calatrava, Arnau Padrós e Igor Esteve. Señalaron falta técnica a Pradilla (min.20), del Valencia Basket. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.852 espectadores.