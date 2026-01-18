Luis Castro: "El penalti cambió el partido"

El portugués Luis Castro, entrenador del Levante UD, dijo que el penalti a favor del Real Madrid, que transformó el francés Kylian Mbappé, «cambió» un partido en el que su equipo perdió 2-0 y lamentó no haber aprovechado «las primeras buenas oportunidades» para «hacer más daño mentalmente».

«Hemos hecho una primera mitad muy buena, muy coherente con lo que queríamos hacer. Tuvimos las primeras buenas oportunidades y tuvimos tres balones al área en los que tuvimos que hacer más daño, además de dos faltas cerca del área. El penalti cambio el partido, la transición ofensiva del Real Madrid era una de las situaciones peligrosas para nosotros, pero perdimos un balón y en transición nos hicieron daño», destacó en rueda de prensa.

«Si hubiésemos aprovechado una de las oportunidades de la primera parte podríamos haber hecho daño mentalmente y tener más oportunidades de marcar. Pero el equipo ha estado bien en momentos en transición y con balón, pero juegas contra el Madrid y después de perder en dos competiciones vienen con todo, con un equipo muy diferente al de la Copa. Pero estoy muy contento con la primera mitad», continuó.

«Hemos perdido en el Bernabéu por uno o dos detalles, no porque hayan hecho 50 oportunidades y hayamos tenido suerte», afirmó.

Luis Castro, a pesar de que el Levante sólo ha ganado uno de sus últimos diez partidos, quiso ver el vaso «medio lleno». «Depende como lo mires. Una victoria en diez partidos, pero en los últimos cuatro partidos solo hemos perdido una, y es en el Bernabéu, que no es vergonzoso. Yo miro el vaso medio lleno y no medio vacío», apuntó.

Por otro lado, no quiso entrar a valorar los pitos recibidos por el brasileño Vinícius Junior por parte de la afición del Real Madrid. «¿Juega en el Levante? No. No hablo de Vinícius», contestó.

Arbeloa defiende a Vinicius

Por su parte, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, mostró máximo respeto por el comportamiento de la afición madridista que silbó en el Santiago Bernabéu a sus jugadores, especialmente al brasileño Vinícius Junior, al que volvió a defender a ultranza convencido de que será clave en «muchos títulos» y recordando lo que ya ha dado al club blanco.

«Como entrenador del Real Madrid lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y nos va a dar muchos títulos como ya ha hecho», añadió en rueda de prensa.

Respecto a los gritos que pedían la «dimisión» del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Arbeloa afirmó que se deben a una «campaña» de gente que «no quiere al Real Madrid». «Para mí es una suerte tener a un presidente que es el más importante, junto con Santiago Bernabéu, en la historia de este club. Todos los madridistas somos conscientes de la suerte de tener a Florentino de presidente, de lo que ha hecho en el club y de donde vienen los pitos y por qué vienen», añadió.