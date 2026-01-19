César Tárrega ya tiene diagnóstico médico: Obligados a cerrar el fichaje del central

César Tárrega ya tiene diagnóstico médico. El central del Valencia CF sufre un esguince en la rodilla izquierda y estará alrededor de 2-3 semanas apartado de los terrenos de juego. El de Aldaia se ha sometido a pruebas médicas este lunes para descartar una lesión de mayor gravedad, como preocupaba y mucho durante el viaje de vuelta de la expedición desde Madrid.

No hay afectación ni en el ligamento ni en el menisco. Las pruebas médicas han descartado una lesión mayor en la rodilla izquierda. El Valencia CF cruzaba anoche los dedos para que la lesión se quedara en un mes como mínimo, como ya avanzó Superdeporte. Al final serán 2-3 semanas de baja. El club tiene previsto emitir un parte médico a lo largo de este lunes para informar de la lesión de César.

Tárrega se perderá los partidos de LaLiga contra el Espanyol y el Betis. La idea es que, en función de su evolución, el central intente llegar a la eliminatoria de cuartos de final de Copa contra el Athletic Club (4 de febrero) y el Valencia-Real Madrid de LaLiga del 8 de febrero.

César Tárrega despeja un balón en el Coliseum durante el Getafe - Valencia de LaLiga EA Sports / LALIGA

Solo Copete sano al borde de la sanción

La lesión de César supone un contratiempo deportivo para Carlos Corberán y dispara las urgencias por fichar un central esta semana. La situación en el centro de la defensa es límite con Mouctar Diakhaby y el propio César lesionados, Eray Cömert con molestias (no pudo jugar en Getafe a pesar de estar en el banquillo) y Copete, el único sano a fecha de hoy, al borde de la sanción con cuatro amarillas.