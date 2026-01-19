Un gol providencial que Gayá se merecía

Respeto para el capitán. El destino ha recompensado a Gayá con la autoría de un gol que frena la caída libre del Valencia en la Liga. A la belleza del tanto, se une su trascendencia. Se ve luz al final del túnel. Se ha dado el primer paso. El lateral de Pedreguer ha asistido, en primera persona y desde dentro, a la demolición de la entidad programada desde Singapur. Gayá ha optado por el sacrificio y por quedarse en el club de su vida para ayudar a capear estos tiempos tan desagradables. El lateral zurdo ha sufrido en silencio, y le ha tocado dar la cara en situaciones adversas, demasiadas en los últimos años. Por encima de su estado de forma, se le debe reconocer una lealtad a la institución. El jugador ha acreditado su sentido de la responsabilidad al que le obligan los galones que luce con todo merecimiento. Del equipo titular que ganó la Copa en 2019, solo queda él, como único superviviente de un proyecto que prometía mucho y que acabó en nada.

A la espera de rival. El Valencia conocerá hoy a su rival para los cuartos de final de la Copa. Un aliciente en medio del desierto. El meritorio triunfo en El Plantío estuvo acompañado de dos hechos significativos: un amplio sector de la afición burgalesa le dedicó cánticos de: “a segunda, a segunda”, al club de Mestalla. Una reacción tan ridícula como absurda. Afortunadamente, muchos seguidores del conjunto castellano se han desmarcado y se han disculpado, a posteriori, ante la afición valencianista, avergonzados por lo sucedido. Cuando en las gradas se imponen los bobos sin gracia que hacen alarde de su ignorancia y su nula originalidad, se crean conflictos injustificados. La reflexión es extensiva a muchos campos, incluido Mestalla. La directiva del Burgos tampoco anduvo fina cuando se sacó de la manga un recurso por alineación indebida de su rival. La más que evidente ausencia de rigor y la falta de fundamento del escrito, les ha retratado como malos perdedores y pésimos gestores.

Díscolo y malcriado. Tan solo era cuestión de tiempo. Hace casi 3 años, Vinicius fue elevado a la condición de redentor por la poderosa maquinaria propagandística que acompaña al Real Madrid. El brasileño pasó a ser símbolo de una cruzada, el abanderado en la lucha contra el racismo. Nada más y nada menos. Todo surgió a raíz del célebre episodio acontecido en Mestalla. Quienes promovieron la agitación no repararon en medios ni calcularon el mal que causaban. La efeméride del Centenario del feudo valencianista quedó ensuciada por el estruendo mediático. La reputación del valencianismo fue cuestionada. La mentira y la manipulación dieron paso al descrédito. Una campaña orquestada sin escrúpulos. El calibre de aquella impostura ha derivado ahora en una bomba de relojería que amenaza con explotarles en la cara. Se lo tienen más que merecido. El jugador se ha convertido en un problema mayúsculo y se ha vuelto en contra de quienes le consintieron todo. Por su comportamiento caprichoso y egoísta, por su actitud provocativa, incapaz de controlar sus impulsos, con su pan se coman al descerebrado.

La alcaldesa vigila. Las graves acusaciones vertidas por Miguel Zorío hace unos días, que no han sido rebatidas ni contestadas por los señalados, vienen a demostrar lo que es un secreto a voces, por mucho que se empeñen unos y otros(as) en aparentar lo contrario: la connivencia entre la administración local y Meriton en el tema del futuro mausoleo de la Avenida de Corts Valencianes. Del proyecto inicial que lo inspiró no queda rastro. Del espíritu que obligaba a levantar una edificación singular que realzara la zona, menos todavía. Las obras se reanudaron sin que existiera un proyecto de ejecución, una anomalía inadmisible. Pero la actitud condescendiente y contemplativa desde el consistorio ha allanado el camino. Hasta la empresa de auditoría contratada no tuvo más remedio que señalarlo en su informe. No pasa nada, la alcaldesa está vigilante. Nos quedamos tranquilos, aunque el proyecto base se presentara en su día con una normativa que ya estaba obsoleta. Esta tomadura de pelo excede los límites del respeto mínimo a la ciudadanía. Por mucho interés que se tenga, no todo vale.