La Liga pone fecha al Levante-Villarreal
El partido fue aplazado el pasado diciembre por la alerta roja meteorológica
Valencia
El Levante-Villarreal, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) y que fue aplazado por la lluvia en diciembre de 2025, se disputará finalmente el miércoles 18 de febrero, a las 20.00 horas, en el Ciutat de València.
Los dos clubes pactaron y solicitaron fijar ese duelo para el 18 de febrero con el objetivo de que los jugadores africanos de los dos clubes pudieran participar en él y este lunes LaLiga confirmó la fecha definitiva.
El partido fue aplazado el 14 de diciembre de 2025 por la alerta roja decretada en Valencia, sede del encuentro, por las fuertes lluvias previstas para esa jornada.
