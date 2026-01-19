Paco Cortés y Raghouber ya suman como ‘granotes’

El Levante sacó muchas conclusiones positivas del Santiago Bernabéu más allá de volverse de vacío. El 2-0 fue una anécdota en un día en el que el cuadro granota volvió a dejar buenas sensaciones, aunque eso no es suficiente. Por eso, el equipo ya tiene la mente puesta en el duelo de esta misma semana contra el Elche en una jornada en la que los pupilos de Luís Castro quieren cerrar el primer triunfo de la temporada en casa. Para ese encuentro tan importante, el entrenador podrá seguir contando con dos de los futbolistas que se sumaron al bloque en el duelo en Chamartín: Ugo Raghouber y Paco Cortés.

Raghouber, fichado recientemente cedido por el Lille, entró al terreno de juego en la segunda mitad como relevo de Unai Vencedor y aportó presencia física y serenidad en el centro del campo en un momento en el que el conjunto granota buscaba contener el empuje blanco. Su impacto no se tradujo en cifras, pero su actitud en el juego y capacidad de posicionamiento fueron de lo más destacable en un equipo que sufrió para mantener el orden ante la presión merengue. El técnico Luis Castro, en la posterior rueda de prensa, destacó precisamente esa calma con el balón y su correcto comportamiento táctico: «Jugó bien, estuvo tranquilo con el balón y cumplió con lo que le pedimos al entrar al partido».

Por su parte, Paco Cortés vivió un día de contrastes en su reaparición con la camiseta del Levante UD. El extremo, de 18 años, entró al terreno de juego en el minuto 82 y firmó sus primeros minutos en Primera División, estrenándose ante uno de los clubes más potentes del fútbol europeo, aunque no pase por su mejor momento. El canterano, repescado hace tan solo unos días de la Cultural Leonesa, consiguió debutar y es el primer paso para demostrar todo el talento que tiene.

Más allá de los números globales, el dato más significativo para el joven futbolista es ese estreno competitivo y la acumulación de sus primeros minutos en LaLiga EA Sports, convirtiéndose en una de las apuestas del cuerpo técnico para el futuro y en el jugador número 26 que ha debutado con el Levante esta temporada. n