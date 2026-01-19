Preocupación máxima por la lesión de César Tárrega
El jugador puede tener el ligamento lateral de la rodilla dañado
Andrés García
Máxima preocupación por la lesión de César Tárrega. El jugador puede tener el ligamento lateral de la rodilla dañado, según avanza Superdeporte. Un esguince supondría una baja de dos meses aproximadamente. El jugador se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. En el club cruzan los dedos para que se trata de otra afectación en la rodilla y la lesión se quede en cerca de un mes como máximo. Las pruebas de este lunes precisarán el tiempo de baja.
El central se ha retirado del partido contra el Getafe con molestias y ha sido sustituido por Baptiste Santamaria. El jugador ha intentado seguir en el campo para ayudar al equipo con un vendaje especial, pero finalmente ha tenido que pedir el cambio.
Situación límite: fichaje urgente
La lesión de César supone un contratiempo deportivo para Carlos Corberán y dispara las urgencias por fichar un central esta semana, sea cual sea finalmente el diagnóstico de su lesión de rodilla. La situación en el centro de la defensa es límite con Mouctar Diakhaby y el propio César lesionados, Eray Cömert con molestias (no pudo jugar en Getafe a pesar de estar en el banquillo) y Copete, el único sano a fecha de hoy, al borde de la sanción con cuatro amarillas.
