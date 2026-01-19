Récord de participación en la Carrera Popular Galápagos 3F

València vivió este domingo una auténtica fiesta del running popular con la celebración de la XXVII Carrera Popular Galápagos 3F, primera cita del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026, que reunió a 6.800 participantes, cifra récord desde su incorporación al calendario del circuito. La prueba, disputada a lo largo de la Avenida Tres Cruces y por las calles del barrio de Tres Forques, congregó a deportistas de todas las edades y niveles en una jornada festiva de deporte y convivencia.

La carrera, con un recorrido de 5 kilómetros, estuvo marcada por el frío, como ya viene siendo habitual cada temporada en el estreno del Circuit. Eso no impidió una participación masiva, demostrando que València es la Ciudad del Running. Un ambiente sensacional para empezar el año y que estuvo acompañado de un gran nivel deportivo.

En categoría masculina, el vigente campeón Borja Añón comenzó fuerte la temporada y se impuso con un tiempo de 14:58, el único de todos los participantes en bajar de 15:00. En el podio le acompañó su compañero de equipo en el CD Metasport de Riba-roja, Pablo García; y Rubén Merino, de CA Poblats Marítims.

En categoría femenina, la olímpica en Tokyo 2020 Laura Méndez (Serrano Club de Atletismo) demostró seguir en plena forma y se impuso con solvencia marcando un tiempo en meta de 16:46, más de medio minuto de ventaja sobre la segunda clasificada, María Guzmán (Redolat Team). Completó el podio la atleta del Club Mur i Castell-Blumaq, Marta Gómez.

Bajo el lema ‘Por el autismo’

La edición de este año del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de Valencia se celebra bajo el lema ‘Por el Autismo’. Esta iniciativa busca visibilizar y apoyar el trabajo de entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias. La Galápagos 3F ha sido la primera de las ocho pruebas solidarias del circuito, haciendo esta vez especial hincapié en la sensibilización sobre ‘qué es el autismo’ y con el objetivo de fomentar una sociedad más inclusiva desde el deporte.

La salida de esta XXVII Carrera Popular Galápagos 3F se dio a las 9 horas y la carrera discurrió por las principales arterias del barrio de Tres Forques. La siguiente cita será la XI Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’, el próximo domingo, 1 de febrero, con salida en la Avenida de Francia.