Gayà, el último superviviente del Valencia campeón

“Solo quiero lo mejor para el Valencia, por el que llevó luchando mucho tiempo, desde los once años, aunque algunos no lo reconozcan. Me sorprende ciertas cosas que dicen de mí. Creo mucho en mí, se las condiciones que tengo y voy a creer hasta el último día que esté aquí”. Son palabras de José Luis Gayà, con cara triste, al concluir el partido ante el Getafe. Un encuentro en el que un gol suyo, que no celebró, daba tres puntos vitales a su equipo para salir del descenso, en lo que supone la primera victoria de la temporada a domicilio.

Gayà se ha convertido en el jugador que más años lleva sufriendo la gestión y deriva de Meriton en la entidad de Mestalla. El zurdó ingresó en la Academia con once años y en sus primeros pasos como valencianista hacía el trayecto Pedreguer-Paterna cada día de entrenamiento hasta que ingresó en la residencia. Debutó con el primer equipo con tan solo 17 años. Fue el 30 de octubre de 2012 en el partido de ida de la Copa del Rey frente la U. E. Llagostera, con Mauricio Pellegrino en el banquillo valecianista. Cuatro meses después se anunciaba su renovación hasta 2018, con una cláusula de 18 millones de euros.

Gayà se zafa de varios jugadores madridistas en aquel Valencia-Real Madrid / Miguel Ángel Montesinos

Tanto en la campaña 12/13 como la 13/14 formó parte del filial, donde disputó 62 partidos de Liga en 2 división B, además de tres de Europa League y otro de Copa con el primer equipo. La temporada 14/15, coincidiendo con el inicio de la 'Era Meriton', fue la de su despegue con 35 encuentros en Liga (2920 minutos). Ese verano, la entonces estructura deportiva, con Ayala y Rufete al frente, decidió vender a Juan Bernat (también lateral izquierdo que coincidió con Gayà en el Mestalla) al Bayern de Munich de Guardiola. Y Gayà, desde entonces, se hizo amo y señor de la banda izquierda. La clave fue el partido ante el Real Madrid en Mestalla el 4 de enero de 2015. Nuno, técnico valencianista que llegó de la mano del tándem Peter Lim-Jorge Mendes, salió con defensa de tres centrales y dos carrileros largos. Pablo Piatti resultó lesionado en el minuto 23 y fue sustituido por un Gayà, que voló por la banda en una sonada remontada (2-1) con tantos de Otamendi y Barragán. Aquel encuentro provocó también que el Madrid lo anotara en su agenda como alternativa a Marcelo. También llamaron a su puerta Barça, PSG o Atlético.

Desde aquel partido y con todos los entrenadores que han pasado por la entidad valencianista, Gayá ha sido titular indiscutible pegado a la cal izquierda. Hasta el partido del Coliseum, acumula 393 partidos oficiales con el Valencia, en los que ha marcado una docena de goles y 44 asistencias. También ha recibido 86 cartulinas amarillas y cuatro rojas.

El Mundial, la Eurocopa y el gesto en Mestalla

Su trayectoria con el Valencia, donde ganó la Copa del Rey en Sevilla al Barça de Messi (fue el asistente de Gameiro en el 1-0), le valió ser convocado por Luis Enrique para la selección española en septiembre de 2018. Con la Roja aglutina 22 internacionalidades y tres goles. De hecho, formó parte de la convocatoria para disputar el Mundial de Qatar en 2022, pero una ligera lesión de tobillo durante la concentración provocó que el seleccionador lo dejara fuera. Fue el primer golpe anímico que recibió el capitán valencianista con el combinado nacional.

En 2024, ya con Luis de la Fuente al frente de la Roja, Gayà era uno de los fijos. En marzo de aquel año, el capitán sufrió una lesión muscular en el cuádriceps que le tuvo 2 meses en el dique seco. Reapareció ante el Girona en la penúltima jornada de Liga, con el objetivo de coger el ritmo y entrar en la lista de la selección para el Eurocopa. Trascurridos once minutos de juego, recayó de la lesión y se perdió un torneo que terminando ganando España, selección a la que Gayà ya no ha regresado.

Las mejores jugadas de la final de la Copa del Rey Betis- Valencia /

Pero además del doble golpe anímico con la Roja, Gayà lleva en la mochila el sufrimiento por el declive deportivo del Valencia desde la conquista de la Copa del Rey del Centenario, en la que ya era uno de los capitanes con Parejo o Jaume Doménech. De hecho, el lateral es el único superviviente de aquel equipo de Champions, junto con Diakhaby y Rivero. “Llevó luchando mucho tiempo por este escudo”, decía al acabar el partido en Getafe. Sus lágrimas mirando a la grada valencianista en la Cartuja tras perder la final de la Copa del Rey ante el Betis, se convirtieron en un símbolo de resiliencia para los aficionados que elogiaban a su gran capitán.

Gayà, increpado por algunos aficionados en Mestalla ante el Villarreal / EFE

Pero la gota de Meriton hace mella en la afición. El desgaste por la reiterada mala situación del equipo, con dos de sus tres peores primeras vueltas de la historia perpetradas en los últimos años, ha encendido a los seguidores, que recriminaron duramente al capitán un gesto a la grada durante el Valencia-Oviedo (1-2), partido en el que parece que la temporada se torció. Ante el Villarreal, y con 0-2 en el marcado, fue sustituido por Corberán mediado el segundo tiempo y mientras recorría la banda en dirección al banquillo, como le ocurriera a otros capitantes como Albelda o Parejo, cada uno por circunstancias distintas, fue increpado e insultado algunas zonas del estadio. Tras la debacle en Balaídos (4-1), un centenar de aficionados recibió a los jugadores en el aeropuertos de Manises, donde nuevamente el de Pedreguer fue objeto de gritos e insultos

Tras marcar el gol del triunfo en Getafe, Gayà, serio, no celebró el tanto, pero fue arropado por sus compañeros. “Cuando no acompañan los resultados es normal que la gente dude, lo entendemos, pero no nos gusta que duden de nuestro compromiso”, sentenció el capitán en un aviso a navegantes.